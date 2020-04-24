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Доктор Комаровский развенчал миф о дезинфекции: шикарный способ украсть кучу денег

STYLERЖизнь    24.04.2020 - 15:42
Доктор Комаровский развенчал миф о дезинфекции: шикарный способ украсть кучу денег
Доктор Комаровский рассказал о дезинфекции (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский рассказал, нужна ли дезинфекция улиц в городах и селах

Коронавирус в Украине был диагностирован в 7647 пациентов. По состоянию на 24 апреля, от COVID-19 выздоровело более 600 человек, 193 украинца погибли. В период карантина во всей стране начали дезинфицировать улицы в городах и селах. Доктор Комаровский рассказал, есть ли польза или вред от этого действия. Об этом заслуженный педиатр сообщил на новом видео, опубликованном на YouTube.

По словам медика, в дезинфекции улиц нет никакой необходимости, так как сейчас не Средневековье, в котором бушевала холера или чума.

"Медицинская наука понятия не имеет нужно ли дезинфицировать улицы при коронавирусе", - сказал Комаровский.

Эксперт отметил, что дезинфекция улиц "обладает разве что психо-терапевтическим действием".

"Это позволяет уменьшить панические настроения", - говорит врач.

По словам Комаровского, обрызгивание улиц является кражей денег. Он отметил, что на село выделяется 120 тыс грн, а на город могут тратиться миллионы, но никто не может проверить чем поливают улицы – средством или водой.

По словам Комаровского, дезинфекция – это шикарный способ украсть кучу денег.

Доктор Комаровский рассказал о дезинфекции улиц (YouTube)

Как мы ранее писали, доктор Комаровский рассказал о правилах посещения магазина во время карантина из-за COVID-19.

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