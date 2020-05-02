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Комаровский дал важный совет по антисептиках: забудьте про него

STYLERКоронавирус    02.05.2020 - 15:55
Комаровский дал важный совет по антисептиках: забудьте про него
Комаровский рассказал о санитайзерах - что нужно знать (фото: РБК-Украина)

Комаровский рассказал, на что обратить внимание при выборе санитайзера

Евгений Комаровский решил поделиться своими наблюдениями о коронавирусе, а также рассказал, как определить хороший санитайзер от плохого. Соответствующее видео эксперт опубликовал на YouTube-канале.

"Если санитайзер не пахнет спиртом - забудьте про него. Если речь идет о дезинфекции именно применительно к коронавирусной инфекции, то нужен только спирт (концентрация выше 60%). Если в растворе выше 60% спирта, он однозначно должен пахнуть достаточно остро. Если запаха нет - не надо", - комментирует эксперт.

Чтобы не быть обманутым, Евгений Комаровский советует приготовить антисептик самому. Для этого вам понадобится лишь: 240 мл спирта, 15 мл перекиси (3%), 5 мл глицерина и 60 мл воды.

Комаровский рассказал о санитайзерах - что нужно знать

Напомним, что Комаровский развенчал миф о дезинфекции. По его словам, в дезинфекции улиц нет никакой необходимости, поскольку сейчас не Средневековье, в котором была распространена холера или чума. Кроме того, дезинфекция – это отличный способ украсть много денег. Ведь никто не может проверить чем поливают улицы – специальным средством или водой.

Ранее сообщалось о том, что большинство антисептиков и санитайзеров очень опасны для человека, поскольку они могут вызывать мутацию вирусов.

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