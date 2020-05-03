Коронавирус в Украине и мире: что известно на 3 мая

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Карантин в Украине помог избежать повторения итальянской ситуации с COVID-19

Вспышка коронавируса в мире и Украине продолжает распространяться. Инфекция все еще представляет высокую опасность, в связи с чем ВОЗ продлила действие глобальной чрезвычайной ситуации. Украина приближается к пику заболеваемости после майских выходных. Подробнее о борьбе с COVID-19 в Украине и мире на 3 мая - в материале РБК-Украина.

Важно:

коронавирусом заразилось 11 411 украинцев

число летальных случаев возросло до 279

из-за карантина ВВП Украины сократился в I квартале на 0,4%

жертвами коронавируса могут стать до 140 тыс. украинцев в случае преждевременной отмены карантина

количество случаев выздоровления от COVID-19 в мире превысило 1 млн

Статистика заболеваемости

По данным Минздрава, в Украине подтверждено 11 411 случаев инфицирования коронавирусом. 1498 пациентов успешно прошли лечение, 279 человек умерло от осложнений болезни. Всего методом ПЦР-тестирования проведены анализы у 122 752 украинцев.

Среди заболевших - 2250 медицинских работников и 771 ребенок. В условиях самоизоляции находятся 7960 заболевших. Госпитализация потребовалась 3452 гражданам, из них 151 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Наибольшее количество случаев заболевания зафиксировано в Черновицкой области (1745), Киеве (1494) и Ивано-Франковской области (942). За прошедший день самая высокая динамика инфицирования также наблюдалась в Черновицкой области (78 новых случаев за сутки), Днепропетровской (72) и Закарпатской (64) областях.

Ситуация с COVID-19 в Украине

Благодаря карантинным ограничениям, украинской системе здравоохранения удалось избежать повторения итальянского сценария эпидемии коронавируса.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантин помог не допустить ситуации, в которой пришлось бы внедрять сортировку заболевших, кому оказывать медицинскую помощь, а кому не оказывать.

Также Ляшко отметил, что в случае преждевременного снятия карантина, число летальных случаев до конца года может достигнуть 140 тыс. Kyiv School of Economics предоставила прогноз, согласно которому смертность от коронавируса в 2020 году составит 120-140 тысяч случаев при полной отмене карантина с 12 мая.

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что страна постепенно приближается к пику заболеваемости, а “решающий шторм” ждет украинцев на майские праздники.

Для проведения тестирования на коронавирус в регионы передано 867 тыс. ПЦР-систем. Тесты распределяются в зависимости от уровня заболеваемости. Наибольшее количество анализов проведено в Киеве (около 19 тыс.). В Минздраве отметили, что ПЦР-тестирование является бесплатным.

Несмотря на продление общенационального карантина до 11 мая, в Черкассах ослабили ограничения с пятницы. Полиция открыла уголовное дело по факту превышения полномочий местных властей, а глава горсовета был вызван на допрос. В ответ на это мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что город будет оказывать сопротивление в случае уголовного преследования за решение о досрочном ослаблении карантина.

Смягчение ограничений с 1 мая также анонсировали в Житомире, разрешив работать парикмахерским и продуктовым рынкам, а кафе и ресторанам обслуживать клиентов "на вынос".

Городской голова Днепра сообщил об открытии с 30 апреля парикмахерских, химчисток, СТО, ремонтных мастерских. На городской набережной и еще в нескольких зеленых зонах Днепра будут разрешены прогулки с 4 мая.

В первом квартале 2020 года ВВП Украины снизился на 0,5%, из них 0,4% - влияние карантина из-за коронавируса. Наибольшие потери понесла индустрия туризма, развлечений, услуг по аренде недвижимого имущества. По оценкам НБУ, карантинные меры негативно повлияли на транспортную отрасль - пассажирооборот в первом квартале снизился на 16,3%.

Борьба с коронавирусом в мире

В США инфицировано более 1,1 млн человек, а количество летальных случаев достигло 65 тыс. Президент Дональд Трамп заявил, что американские врачи сделали уже 6 млн тестов. В неделю проводится тестирование 1 миллиона граждан, однако в ближайшие дни их количество увеличится вдвое.

Власти Индии ввели обязательное использование приложения по отслеживанию местоположения для всех сотрудников государственного и частного секторов. Данное приложение предупреждает пользователя при контакте с людьми, у которых обнаружили положительный результат на COVID-19.

Великобритания находится на 4-м месте по заболеваемости коронавирусом в мире после США, Италии и Испании. В стране зафиксировано 177 454 случаев инфицирования. Умерло от осложнений коронавируса 27 510 человек (3-е место в мире по смертности). Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что пик заболеваемости уже пройден, и на следующей неделе будет представлен план по выходу из карантина.

Новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 зафиксирован в Российской Федерации. За сутки коронавирусом заболело 9623 человека. Общее число инфицированных достигло 124 054, умерло 1222 пациента.

В Беларуси число летальных случаев приближается к сотне. При этом за прошедшие сутки зафиксировано 911 новых заболевших. Всего в стране с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 15 828 человек, скончалось 97 пациентов, 3117 выздоровели.

В Испании начнут смягчать карантин с 4 мая. В понедельник возобновят деятельность рестораны и кафе, чтобы готовить заказы на вынос. В транспорте будет введен обязательный "масочный режим". Правительство пообещало обеспечить граждан средствами индивидуальной защиты.