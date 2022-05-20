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Спасенный щенок подрос, стал "Байрактаром" и теперь служит в ГСЧС: милые фото

Фото: спасенный щенок подрос, стал "Байрактаром" и теперь служит в ГСЧС (t.me/dsns)
Автор: Светлана Мащенко

Про пса Патрона, который служит сапером в ГСЧС знает уже чуть ли не весь цивилизованный мир. Но он не единственная героическая собака, которая помогает спасателям.

Харьковские ГСЧС-ники показали лохматого "Байрактара", которого когда-то спасли.

"+1 Байрактар для спасателей ГСЧС или косматое пополнение в харьковском гарнизоне", - рассказали спасатели.

Сотрудники ГСЧС заметили щенка во время ликвидации последствий обстрелов в Киевском районе Харькова.

С тех пор он остался с пожарными. Малышу дали имя "Байрактар", но все его ласково зовут "Бай".

Теперь песик несет службу вместе со своими новыми коллегами.

"Звания и форменной одежды Байрактар еще нет, но за свою службу получает заработную плату ежедневно в виде разных вкусностей", - добавили в ГСЧС.

Фото: t.me/dsns

Ранее мы писали, что Патрон может стать новым героем марки Укрпочты.

Также сообщалось про "Макаровского Хатико" - пса, который месяц ждал погибшую хозяйку. Теперь он обрел новую семью.

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ГСЧС