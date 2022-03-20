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В ГСЧС показали работу своего талисмана - пса Патрона, который обезвредил 90 мин с начала войны

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Чернигов, Воскресенье 20 марта 2022 09:49
В ГСЧС показали работу своего талисмана - пса Патрона, который обезвредил 90 мин с начала войны Коллаж РБК-Украина: В ГСЧС показали работу своего талисмана - пса Патрона
Автор: Светлана Мащенко

На службе у спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям показали, как работает их талисман - пес Патрон. Его задача - обезвреживать взрывоопасные предметы, с которой он успешно справляется с самого начала войны.

Кадрами службы своего верного товарища поделились в Telegram ГСЧС.

Сотрудничает маленький песик, похожий по породе на Джек-рассел-терьер, с черниговскими пиротехниками. Но есть у него и слабости - малыш очень любит сыр.

"Знакомьтесь, это Патрон. Ему два года. Он - душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята, при случае, балуют его вкусностями", - рассказали в ГСЧС.

В ГСЧС показали работу своего талисмана - пса Патрона, который обезвредил 90 мин с начала войны

Фото: пес Патрон на службе (t.me/dsns_telegram/5020)

Он продолжает нести службу во времена войны. В частности, Патрон вместе с саперами ГСЧС обезвредил почти 90 взрывоопасных предметов.

Смотрите на видео ниже как пес делает свою работу:

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