В ГСЧС показали работу своего талисмана - пса Патрона, который обезвредил 90 мин с начала войны

На службе у спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям показали, как работает их талисман - пес Патрон. Его задача - обезвреживать взрывоопасные предметы, с которой он успешно справляется с самого начала войны.

Сотрудничает маленький песик, похожий по породе на Джек-рассел-терьер, с черниговскими пиротехниками. Но есть у него и слабости - малыш очень любит сыр.

"Знакомьтесь, это Патрон. Ему два года. Он - душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята, при случае, балуют его вкусностями", - рассказали в ГСЧС.

Фото: пес Патрон на службе (t.me/dsns_telegram/5020)

Он продолжает нести службу во времена войны. В частности, Патрон вместе с саперами ГСЧС обезвредил почти 90 взрывоопасных предметов.

Смотрите на видео ниже как пес делает свою работу: