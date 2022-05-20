Врятоване цуценя підросло, стало "Байрактаром" і тепер служить в ДСНС: наймиліші фото

Про пса Патрона, який служить сапером в ДСНС знає вже ледь не увесь цивілізований світ. Але він не єдиний героїчний собака, який допомагає рятувальникам.
Харківські ДСНС-ники показали кудлатого "Байрактара", якого колись врятували.
"+1 Байрактар для рятувальників ДСНС або кудлате поповнення у харківському гарнізоні", - розповіли рятувальники.
Співробітники ДСНС помітили цуценя під час ліквідації наслідків обстрілів у Київському районі Харкова.
Відтоді він залишився із пожежниками. Малюкові дали ім'я "Байрактар", але усі його лагідно кличуть "Бай".
Тепер песик несе службу разом із своїми новими колегами.
"Звання і форменого одягу Байрактар ще немає, але за свою службу отримує заробітну плату щодня у вигляді різних смаколиків", - додали в ДСНС.
Фото: t.me/dsns
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