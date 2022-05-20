Врятоване цуценя підросло, стало "Байрактаром" і тепер служить в ДСНС: наймиліші фото

Фото: Врятоване цуценя підросло, стало "Байрактаром" і тепер служить в ДСНС (t.me/dsns)

Про пса Патрона, який служить сапером в ДСНС знає вже ледь не увесь цивілізований світ. Але він не єдиний героїчний собака, який допомагає рятувальникам.

Харківські ДСНС-ники показали кудлатого "Байрактара", якого колись врятували.