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Врятоване цуценя підросло, стало "Байрактаром" і тепер служить в ДСНС: наймиліші фото

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Харків, П'ятниця 20 травня 2022 14:50
Врятоване цуценя підросло, стало "Байрактаром" і тепер служить в ДСНС: наймиліші фото Фото: Врятоване цуценя підросло, стало "Байрактаром" і тепер служить в ДСНС (t.me/dsns)
Автор: Світлана Мащенко

Про пса Патрона, який служить сапером в ДСНС знає вже ледь не увесь цивілізований світ. Але він не єдиний героїчний собака, який допомагає рятувальникам.

Харківські ДСНС-ники показали кудлатого "Байрактара", якого колись врятували.

"+1 Байрактар для рятувальників ДСНС або кудлате поповнення у харківському гарнізоні", - розповіли рятувальники.

Співробітники ДСНС помітили цуценя під час ліквідації наслідків обстрілів у Київському районі Харкова.

Врятоване цуценя підросло, стало &quot;Байрактаром&quot; і тепер служить в ДСНС: наймиліші фото

Відтоді він залишився із пожежниками. Малюкові дали ім'я "Байрактар", але усі його лагідно кличуть "Бай".

Тепер песик несе службу разом із своїми новими колегами.

"Звання і форменого одягу Байрактар ще немає, але за свою службу отримує заробітну плату щодня у вигляді різних смаколиків", - додали в ДСНС.

Врятоване цуценя підросло, стало &quot;Байрактаром&quot; і тепер служить в ДСНС: наймиліші фотоВрятоване цуценя підросло, стало &quot;Байрактаром&quot; і тепер служить в ДСНС: наймиліші фото

Фото: t.me/dsns

Раніше ми писали, що Патрон може стати новим героєм марки Укрпошти.

Також повідомлялося про "Макарівського Хатіко" - пса, який місяць чекав загиблу господиню. Тепер він знайшов нову сім'ю.

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