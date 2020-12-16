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Спасатели рассказали, как не сжечь елку и не закоротить проводку на новогодние праздники

Автор: Роман Мирончук

Новогодние праздники уже не за горами. В этот период увеличивается количество пожаров из-за того, что украинцы не соблюдают правила использования пиротехнических изделий и гирлянд.

Чтобы новогодние праздники прошли без происшествий, нужно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Правила установки новогодней елки

  • Елку необходимо устанавливать на устойчивом основании так, чтобы ветви не касались стен и потолка, а также были на безопасном расстоянии от электроприборов.
  • Минимальное расстояние от елки к отопительным приборам и телевизорам - 1 метр.
  • Украшать елку можно только электрическими гирляндами промышленного производства. На них также должен быть паспорт или сертификат соответствия. При этом напряжение лампочек не должно превышать 12В, а мощность 25Вт.
  • Гирлянды нужно закреплять надежно.
  • Подключение гирлянд к питанию необходимо выполнять с помощью штепсельных соединений.
  • Ни в коем случае не украшайте елку ватой, бумагой, марлей, целлулоидными игрушками и свечами.
  • Хвою, осыпавшуюся с праздничного дерева, надо сразу же убирать, поскольку она, как порох, и может вспыхнуть от искры.
  • В помещении, где установлена елка, запрещено жечь бенгальские огни.

Напомним, украинцев предупредили об опасных елках, которые могут навредить здоровью.

Ранее появился перечень официальных рынков в Киеве, где можно купить новогоднюю елку.

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