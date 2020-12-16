Спасатели рассказали, как не сжечь елку и не закоротить проводку на новогодние праздники

Елку необходимо устанавливать на устойчивом основании так, чтобы ветви не касались стен и потолка, а также были на безопасном расстоянии от электроприборов.
Минимальное расстояние от елки к отопительным приборам и телевизорам - 1 метр.
Украшать елку можно только электрическими гирляндами промышленного производства. На них также должен быть паспорт или сертификат соответствия. При этом напряжение лампочек не должно превышать 12В, а мощность 25Вт.
Гирлянды нужно закреплять надежно.
Подключение гирлянд к питанию необходимо выполнять с помощью штепсельных соединений.
Ни в коем случае не украшайте елку ватой, бумагой, марлей, целлулоидными игрушками и свечами.
Хвою, осыпавшуюся с праздничного дерева, надо сразу же убирать, поскольку она, как порох, и может вспыхнуть от искры.
В помещении, где установлена елка, запрещено жечь бенгальские огни.