Рятувальники розповіли, як не спалити ялинку і не закоротити проводку на новорічні свята

Новорічні свята вже не за горами. У цей період збільшується кількість пожеж через те, що українці не дотримуються правил використання піротехнічних виробів та гірлянд.

Щоб новорічні свята пройшли без пригод, потрібно дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Правила встановлення новорічної ялинки

Ялинку потрібно встановлювати на стійкій основі так, щоб гілки не торкалися стін і стелі, а також були на безпечній відстані від електроприладів.

Мінімальна відстань від ялинки до опалювальних приладів і телевізорів - 1 метр.

Прикрашати ялинку можна тільки електричними гірляндами промислового виробництва. На них також має бути паспорт або сертифікат відповідності. При цьому напруга лампочок не повинна перевищувати 12В, а потужність 25Вт.

Гірлянди потрібно закріплювати надійно.

Підключення гірлянд до живлення необхідно виконувати за допомогою штепсельних з'єднань.

Ні в якому разі не прикрашайте ялинку ватою, папером, марлею, целулоїдними іграшками та свічками.

Хвою, яка обсипалася зі святкового дерева, треба відразу ж прибирати, оскільки вона, як порох, і може спалахнути від іскри.

У приміщенні, де встановлена ялинка, заборонено палити бенгальські вогні.

Нагадаємо, українців попередили про небезпечні ялинки, які можуть нашкодити здоров'ю.

Раніше з'явився перелік офіційних ринків у Києві, де можна купити новорічну ялинку.