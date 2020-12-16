Рятувальники розповіли, як не спалити ялинку і не закоротити проводку на новорічні свята

Ялинку потрібно встановлювати на стійкій основі так, щоб гілки не торкалися стін і стелі, а також були на безпечній відстані від електроприладів.
Мінімальна відстань від ялинки до опалювальних приладів і телевізорів - 1 метр.
Прикрашати ялинку можна тільки електричними гірляндами промислового виробництва. На них також має бути паспорт або сертифікат відповідності. При цьому напруга лампочок не повинна перевищувати 12В, а потужність 25Вт.
Гірлянди потрібно закріплювати надійно.
Підключення гірлянд до живлення необхідно виконувати за допомогою штепсельних з'єднань.
Ні в якому разі не прикрашайте ялинку ватою, папером, марлею, целулоїдними іграшками та свічками.
Хвою, яка обсипалася зі святкового дерева, треба відразу ж прибирати, оскільки вона, як порох, і може спалахнути від іскри.
У приміщенні, де встановлена ялинка, заборонено палити бенгальські вогні.