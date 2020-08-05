Спас тонувшего мужчину: под Одессой 15-летнего школьника наградили деньгами и ценным подарком

Под Одессой школьника наградили деньгами и подарком за спасение мужчины (фото: facebook.com/DSNSODE)

Подростка отблагодарили за спасение тонувшего мужчины

На прошлых выходных, 1 августа, в районе села Бурлачья Балка вблизи Черноморска Одесской области 15-летний школьник Никита Пономаренко вытащил на берег тонувшего мужчину, у которого в воде случился инсульт.

Благодаря быстрым действиям парня мужчина остался жив. На берегу ему оказали первую помощь и передали врачам. Вчера, 4 августа, в Таировский объединенной территориальной общине состоялось награждение Никиты. Об этом сообщает ГСЧС Одесской области на своей странице в Facebook.

Под Одессой школьника наградили деньгами и подарком за спасение мужчины (фото: facebook.com/DSNSODE)

Парню вручили сертификат на 5 тысяч гривен, и наградили грамотой и ценным подарком. Ему также предложили после окончания школы вступать в учебное заведение ГСЧС и становиться спасателем.

Под Одессой школьника наградили деньгами и подарком за спасение мужчины (фото: facebook.com/DSNSODE)

Как известно, Никита пришел на пляж и заметил в воде мужчину, который был уже без сознания. Он сразу же бросился на помощь и вытащил человека на берег, после чего позвал на помощь.

Под Одессой школьника наградили деньгами и подарком за спасение мужчины (фото: facebook.com/DSNSODE)

По словам медиков, у мужчины был приступ тяжелой болезни, и если бы не парень, он мог бы утонуть.

Напомним, под Одессой мужчина упал в колодец, когда спасал котенка.

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