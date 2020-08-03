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Спасал котенка: под Одессой мужчина упал в колодец

Одесса, Понедельник 03 августа 2020 19:26
Спасал котенка: под Одессой мужчина упал в колодец
Под Одессой мужчина спасал котенка и упал в колодец (фото: facebook.com/DSNSODE)
Автор: Роман Мирончук

Под Одессой мужчина упал в колодец после того как попытался спасти котенка

Минувшей ночью спасатели получили информацию о том, что в одном из сел Ивановского района Одесской области мужчина упал в колодец. Он попытался вытащить котенка, но сам оказался в ловушке.

Спасатели с помощью веревки вытащили мужчину и кота целыми и невредимыми. Об этом сообщает ГСЧС на своей странице в Facebook.

Спасал котенка: под Одессой мужчина упал в колодец

Под Одессой мужчина спасал котенка и упал в колодец (фото: facebook.com/DSNSODE)

"Сегодня ночью Ивановскими спасательями были спасены котенок и его хозяин, который пытался достать пушистого из колодца и сам оказался в ловушке. Спасатели с помощью спасательной веревки достали обоих бедолаг целыми и невредимыми", - говорится в сообщении.

Спасал котенка: под Одессой мужчина упал в колодец

Под Одессой мужчина спасал котенка и упал в колодец (фото: facebook.com/DSNSODE)

Напомним, в Запорожье женщина повисла на балконе 9 этажа. Женщина свисала с балкона и держалась за оконную раму. Инцидент произошел в Хортицком районе города.

Видео происшествия опубликовали очевидцы из соседнего дома. Женщина в буквальном смысле была на волоске от смерти. К счастью ее успели спасти и затащить в квартиру еще до приезда спасателей.

Ранее в Азовском море на глазах у отдыхающих утонула девушка. При этом пожилой мужчина видел, как девушка идет ко дну, но ничего не предпринял и не позвал на помощь. Когда ее вытащили на берег, то ее сердце уже не билось. Подруги или родственницы девушки прибежали на место трагедии, когда уже прошло около 20 минут после обнаружения тела.

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