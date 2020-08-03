Спасал котенка: под Одессой мужчина упал в колодец

Под Одессой мужчина спасал котенка и упал в колодец (фото: facebook.com/DSNSODE)

Под Одессой мужчина упал в колодец после того как попытался спасти котенка

Минувшей ночью спасатели получили информацию о том, что в одном из сел Ивановского района Одесской области мужчина упал в колодец. Он попытался вытащить котенка, но сам оказался в ловушке.

Спасатели с помощью веревки вытащили мужчину и кота целыми и невредимыми. Об этом сообщает ГСЧС на своей странице в Facebook.

Под Одессой мужчина спасал котенка и упал в колодец (фото: facebook.com/DSNSODE)

"Сегодня ночью Ивановскими спасательями были спасены котенок и его хозяин, который пытался достать пушистого из колодца и сам оказался в ловушке. Спасатели с помощью спасательной веревки достали обоих бедолаг целыми и невредимыми", - говорится в сообщении.

Под Одессой мужчина спасал котенка и упал в колодец (фото: facebook.com/DSNSODE)

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