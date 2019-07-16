Спас ангел-хранитель: в Луцке младенец вылетел с пятого этажа

В Луцке из окна квартиры на пятом этаже выпал 11-месячный малыш. Мальчик каким-то чудом зацепился за профиль балкона не третьем этаже и это фактически спасло ему жизнь, пишут "Факты".

Несчастный случай произошел на улице Нила Хасевича в субботу, 13 июля. Мама мыла посуду, а 11-месячный Демьян в это время играл рядом с ней. Она отвернулась буквально на минуту и за это время малыш успел взобраться на подоконник. Поймать его она не успела и только услышала, как кричат соседи.

"Начала кричать, стою в шоке, слышу люди снизу кричат, было страшно выглядывать. Смотрю, он на руках у двух мужчин", - рассказала Юлия Рогак.

Демьян вылетел из окна на пятом этаже, но уже на третьем зацепился за металлический профиль балкона. Он повис на одной ручке на шнурке. Соседка, которая внизу кормила котов, увидела висящего малыша и начала кричать. К дому подбежали мужчины и один встал на крышу, а второй лег и таким образом они достали мальчика.

Заведующий детским отделением Валентин Мартынюк рассказал, что у Демьяна ушиб органов грудной клетки и брюшной полости, множественные ссадины головы, лица, туловища и шоковое состояние. Но сейчас он находится почти в удовлетворительном состоянии.

Он считает, что рядом с мальчиком был ангел хранитель, который "с 5-го этажа снес его на руках, а руками были прохожие, которые правильно отреагировали и спасли ребенка".

Соседи Юлии говорят, что семья благополучная и малыш всегда присмотрен и ухожен, а то, что произошло – несчастный случай. Однако полиция по данному факту открыла уголовное производство по статье о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей.

Младенец выпал из окна в Луцке (YouTube/UA: ВОЛИНЬ)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одессе из окна на 10-м этаже выпала пятилетняя девочка.

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