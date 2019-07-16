Врятував ангел-охоронець: у Луцьку немовля вилетіло з п'ятого поверху

У Луцьку з вікна квартири на п'ятому поверсі випав 11-місячний малюк. Хлопчик якимось дивом зачепився за профіль балкона не третьому поверсі і це фактично врятувало йому життя, пишуть "Факти".

Нещасний випадок стався на вулиці Ніла Хасевича в суботу, 13 липня. Мама мила посуд, а 11-місячний Дем'ян в цей час грав поруч з нею. Вона відвернулася буквально на хвилину, і за цей час малюк встиг залізти на підвіконня. Зловити його вона не встигла і тільки почула, як кричать сусіди.

"Почала кричати, стою в шоці, чую люди знизу кричать, було страшно виглядати. Дивлюся, він на руках у двох чоловіків", - розповіла Юлія Рогак.

Дем'ян вилетів з вікна на п'ятому поверсі, але вже на третьому зачепився за металевий профіль балкона. Він повис на одній ручці на шнурку. Сусідка, яка внизу годувала котів, побачила висячого малюка і почала кричати. До будинку підбігли чоловіки і один встав на дах, а другій ліг і таким чином вони дістали хлопчика.

Завідувач дитячим відділенням Валентин Мартинюк розповів, що у Дем'яна забій органів грудної клітки та черевної порожнини, множинні садна голови, обличчя, тулуба та шоковий стан. Але зараз він знаходиться майже в задовільному стані.

Він вважає, що поруч з хлопчиком був ангел охоронець, який "з 5-го поверху зніс його на руках, а руками були перехожі, які правильно відреагували і врятували дитину".

Сусіди Юлії кажуть, що сім'я благополучна і малюк завжди доглянутий і охайний, а те, що сталося – нещасний випадок. Однак поліція за даним фактом відкрила кримінальне провадження за статтею про неналежне виконання батьківських обов'язків.

Немовля випав з вікна в Луцьку (YouTube/UA: ВОЛИНЬ)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Одесі з вікна на 10-му поверсі випала п'ятирічна дівчинка.

А також розповідали про те, що у Києві вилетіла з вікна чотирирічна дитина.