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В Одессе пятилетняя девочка выпала из окна 10-го этажа: подробности жуткой трагедии

STYLERЖизнь    03.07.2019 - 17:38
В Одессе пятилетняя девочка выпала из окна 10-го этажа: подробности жуткой трагедии
Ребенок выпал из окна 10 этажа в Одессе (фото: коллаж РБК-Украина)

Ребенок облокотился на москитную сетку и вывалился из окна

Пятилетняя девочка разбилась насмерть после падения с многоэтажного дома в Приморском районе Одессы. Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области.

По данным "Фактов", инцидент произошел в курортном микрорайоне Аркадия, в доме по улице Генуэзской. Очевидцы говорят, что причиной трагедии является москитная сетка, которая была плохо закреплена на оконной раме. Окно было открыто, девочка облокотилась на сетку и провалилась.

В Одессе пятилетняя девочка выпала из окна 10-го этажа: подробности жуткой трагедии

Ребенок выпал из окна 10 этажа в Одессе (фото: od.npu.gov.ua)

После падения на землю девочка получила несовместимые с жизнью телесные повреждения. Полиция рассматривает этот инцидент, как несчастный случай.

Кроме того, правоохранители призывают не терять бдительности в уходе за детьми.

В Одессе пятилетняя девочка выпала из окна 10-го этажа: подробности жуткой трагедии

Ребенок выпал из окна 10 этажа в Одессе (фото: od.npu.gov.ua)

На примере с окнами, которые в жаркие летние дни трудно держать закрытыми, стоит подумать о том, чтобы заменить их на вариант с узкими форточками сверху и надежными замками.

Напомним, что в Киеве из окна 9-го этажа выпал четырехлетний ребенок, который жил в квартире с папой и мамой.  Во время трагедии дома с малышом была только мама.

Ранее сообщалось о том, что ребенок выжил после падения с 9-го этажа в Бердичеве Житомирской области. У 1,5-летнего мальчика тяжелая травма головы. У малыша множественные переломы черепа, плеча, закрытая черепно-мозговая травма.

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