Жуткая трагедия в Киеве: из окна 9-го этажа выпал ребенок

Коллаж (РБК-Украина)

Полиция выясняет детали происшествия

1 июля в Киеве произошла трагедия, из окна девятого этажа высотного дома выпал ребенок. Как сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook, ужасный случай произошел по адресу Милютенка, 46. По информации группы, от полученных травм ребенок скончался на месте. Полиция выясняет все детали произошедшего.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Отметим, что издание "Информатор" сообщает, что выпавший из окна ребенок - это мальчик. Также на странице издания в Facebook размещено видео.

Видео: в Киеве из окна выпал ребенок (facebook.com/kiev.informator.ua)

В ролике сказано, что инцидент произошел 1 июля рано утром. Четырехлетний малыш проживал в квартире с папой и мамой. На момент трагедии в квартире была одна мама. На балконе, из которого выпал ребенок, стояла табуретка, рассказали на видео.

Как мы ранее писали, ребенок выпал из окна 9-го этажа в Бердичеве Житомирской области. К счастью, медики, которые боролись за его жизнь, спасли ребенка.

Напомним, в Жидачевском районе Львовской области 11-летний мальчик покончил жизнь самоубийством. Родственники ребенка подозревают, что он увлекался опасной суицидальной игрой.

Также мы сообщали, что ребенок выпал из окна 8-го этажа многоэтажного дома под Киевом, в Петропавловской Борщаговке.