Спартак Суббота женится во второй раз: как выглядит избранница скандального "психолога" (фото)

Блогер и "психолог" Спартак Суббота, обвиняемый в мошенничестве и отсутствии профессионального образования, женится во второй раз. Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психотерапевта.

Спартак Суббота снова женится

В своих stories блогер опубликовал фотографии со своей невестой. На первой - пара обнимает друг друга, а на следующем снимке девушка демонстрирует кольцо на безымянном пальце.

Судя по ее лаконичной подписи "да", подписчики сделали вывод, что Спартак сделал предложение.

Спартак Суббота женится во второй раз (фото: instagram.com/spartaksubbota)

В описании профиля избранницы психолога отмечено, что ее зовут Елизавета Комар и она является insta-моделью из Днепра. Также Лиза много путешествует.

Невеста Спартака Субботы (фото: instagram.com/eliiiz.kom)

Что известно о личной жизни блогера

Спартак Суббота уже был женат на девушке по имени Анна, родом она из Луцка.

Пара познакомилась благодаря общим друзьям. Мужчина говорит, что их отношения были недолгими, но даже тогда он решился сделать предложение Анне.

Их брак длился два года. По словам психолога, Анна ему очень нравилась: у нее был интерес к психологии, приятная внешность и она была приятным собеседником.

Однако отличия во взглядах на семейные ценности привели к тому, что они развелись.

Спартак Суббота (фото: instagram.com/spartaksubbota)

Напомним, весной прошлого года Спартак попал в скандал из-за обвинений в фальсификации своего медицинского образования.

Он представил документы, подтверждающие его обучение в университете имени Богомольца. Однако Министерство образования и науки Украины утверждало, что информация о его магистерском дипломе отсутствует в реестре ЕГЭБО.

Кроме того, МОН не выдавало свидетельства о признании в Украине иностранного документа об образовании. Министерство обратилось в Национальную полицию с просьбой провести расследование относительно возможной подделки документов.