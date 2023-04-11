Спартак Суббота виявився аферистом. Вийшло велике розслідування, яке доводить - він брехун і самозванець

Популярний психолог, лікар-психіатр і блогер, автор шоу "Подкаст терапія" Спартак Суббота, який став відомим після початку повномасштабного вторгнення, виявився шахраєм і самозванцем.

Що не так зі Спартаком Субботою

"7 місяців я розслідував інфо аферу, яку роками будував Спартак Суббота. Можливо, йдеться про одну із найбільш масштабних і скандальних історій брехні в медіапросторі України. Необачність десятків ЗМІ допомогла Спартаку Субботі створити бутафорський образ і успішно його монетизовувати. Навіть під час повномасштабної війни", - пише психотерапевт і блогер Ілля Полуденний, який провів розслідування та поділився його результатами на своїй сторінці Facebook.

Ілля опублікував п’ятисерійний документальний фільм "Сатердей. Людина, яка грає спектакль", у якому розкриває неправдиві факти із біографії Спартака.

"Спартак Суббота роками видавав себе за кандидата психологічних наук. Він захистився в ХМАПО 7 грудня 2021 року, науковий ступінь офіційно здобув 7 квітня 2022 року. Але з 2017 року виходила безліч матеріалів, де Спартак вказується як кандидат психологічних наук", - говорить розслідувач.

Спартак Суббота (фото: instagram.com/spartaksubbota)

Також він додає, що Спартак Суббота бреше про свої наукові регалії.

"Він заявив, що його статтю в Sсopus опублікували. Але в базі Scopus не проіндексовано жодної наукової статті, автором якої був би Спартак Суббота", - пояснює Ілля.

За його словами, Суббота не є когнітивно-поведінковим терапевтом та схема-терапевтом, бо не є членом УАКПТ з 2020 року, а також не є акредитованим спеціалістом. А за правилами цієї спільноти людина без акредитації не має права називати себе таким спеціалістом.

"Спартак Суббота втратив членство в асоціації в тому числі й через те, що грубо порушував етику, вступаючи у еротичні стосунки з клієнтками. Скоріш за все, таких випадків було не менше 4", - заявляє Полуденний.

Також розслідувач стверджує, що Спартак Суббота ніколи не працював в Службі безпеки України, хоча працював в "СБУ" - приватної охоронної фірми ТОВ "Спілка Безпеки України".

"Спартак Суббота маніпулював схожістю абревіатур і не уточнював, як вони розшифровуються. В статусі "психолога групи швидкого реагування" та лікаря-психіатра він, наприклад, читав лекцію для українських поліцейських", - додає розслідувач.

Також Ілля говорить, що справжнє ім'я Спартака від народження - Олександр. Він змінив його приблизно в 2014 році після завершення базової вищої освіти.

Спартак Суббота вводив в оману свою аудиторію щодо своїх наукових регалій (фото: instagram.com/spartaksubbota)

"Спартак Суббота роками видає себе за лікаря-психіатра і медичного психолога. Спартак - самозванець, він не вчився в жодному медичному ВНЗ і, тим більше в НМУ імені О.О. Богомольця. Усюди, де він називає себе лікарем-психіатром, він бреше прямо в очі", - заявляє Полуденний.

Суббота навчався в НПУ імені М.П.Драгоманова за спеціальністю "психологія" і здобув кваліфікаційний рівень "бакалавр". Розлідувачу не вдалося знайти факти, які б підтверджували наявність медичної освіти в Спартака.

Також Суббота лукавив, коли заявляв у січні 2022 року в інтерв'ю на YouTube-каналі "Розмова", що він не розбирається у політиці. Оскільки Спартак працював в Інституті когнітивного моделювання, яке могло бути пов'язане з проросійською ОПЗЖ.

Відповідь Субботи на скандал

Спартак Суббота після публікації розслідування відреагував на скандал.

"Це не перший хейт з яким я стикаюсь. Я це переживу, але я не дозволю ображати свою аудиторію, обзивати її і робити висновки з приводу людей, які мене слухають. Це якісь неправильні висновки. Я зі всім можу змиритися, окрім образ в сторону моїх близьких людей і моєї аудиторії. Якщо людина заздрить або чимось незадоволена, то це її персональна проблема", - заявив Спартак в Instagram.

Спартак Суббота заявив, що зможе пережити цей хейт (фото: instagram.com/spartaksubbota)

Також зазначимо, що у видавництві "Віхола", в якому у 2021 році вийшла книжка Субботи "Припини це. Як розпізнати насильство та протидіяти йому", заявили, що звернулися до Спартака з проханням пояснити викладені у статті факти.

Безліч користувачів соцмереж залишили гнівні коментарі під постом із публікацією Полуденного, люди обурюються поведінці Субботи. Втім дехто звинувачує Полуденного в упередженості, бо він, начебто, "бачить в Спартаку конкурента".