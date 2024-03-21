Спанакопіта: ситний грецький пиріг, якій готується дуже легко та швидко

Що вам знадобиться

Тісто Філо - 200 г

Шпинат свіжий - 3 пучки

Цибуля червона - 1 шт.

Сир Фета - 200 г

Яйця - 2 шт.

Олія оливкова - 4 ст. ложки

Сіль, перець чорний мелений - до свого смаку

Як готувати пиріг Спанакопіта

Червону цибулину потрібно очистити від лушпиння, дрібно нарізати, а потім закинути на розігріту сковорідку, попередньо змащену оливковою олією. Смажити цибулю потрібно на середньому вогні до м'якості та прозорості.

Свіжий шпинат потрібно промити під водою, нарізати тонкими смужками, додати до цибулі на сковорідці. Пасеруйте 2 хвилини, постійно помішуючи. Шпинат має трохи потемніти та зменшитися в об'ємі. Дайте йому охолонути після смаження.

Сир Фета дістаньте з розсолу, роздавіть виделкою, додайте мелений перець, вбийте яйця. Розмішайте все до однорідності за допомогою виделкою чи віночком.

Форму для випікання змастіть олією. З кожного боку викладіть по одному аркушу тіста, щоб краї звисали за форму. Тісто змастіть олією. Всередину покладіть ще два листки тіста та змастіть їх олією.

У тісто покладіть начинку та розрівняйте її ложкою. Краї тіста загорніть усередину, повністю закриваючи начинку. Зверху тісто також змастіть олією.

Розігрійте духовку до 180 градусів, поставте всередину форму з пирогом. Випікайте 30-35 хвилин до готовності. Дайте йому трохи охолонути та наріжте на порційні шматки.