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Шухнудлі з м’ясом та картоплею: дуже цікава старовинна страва з Одеси

Середа 20 березня 2024 07:45
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Шухнудлі з м’ясом та картоплею: дуже цікава старовинна страва з Одеси Як готувати шухнудлі з м’ясом та картоплею (кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Шухнудлі - страва, у якої насправді дуже багато назв і всі вони залежать від регіону, де їх готують. Їх називають нудлі, шухнудлі, шнудлі, штрулі. І країна виникнення також спірна, бо їх готують в Україні, Молдові та Німеччині. Шухнудлі складаються з трьох елементів: парових булочок, тушкованої картоплі та м'яса. Також вони можуть бути пісні.

Як приготувати шухнудлі з картоплею та м'ясом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео "Щоденник кулінарної творчості".

Що вам знадобиться

Для тіста:

  • Яйця курячі - 1 шт.
  • Сіль - 1 ч. ложка
  • Кисляк - 300 мл
  • Сода харчова - 0,5 ч. ложки
  • Борошно - 500 г
  • Олія - 2 ст. ложки

Основа

  • Реберця свинячі - 1,5 кг
  • Олія - 2 ст. ложки
  • Сіль - до свого смаку
  • Перець чорний мелений - до свого смаку
  • Цибуля - 2 шт.
  • Перець чорний горошок - 5 шт.
  • Перець духмяний горошок - 3 шт.
  • Лавровий лист - 2 шт.
  • Куркума - 0,5 ч. ложки
  • Паприка мелена - 0,5 ч. ложки
  • Картопля - 6 шт.
  • Вершки - 200 мл

Як готувати шухнудлі з картоплею та м'ясом

У миску розбийте яйце, додайте чайну ложку солі та перемішайте. Потім налийте кисляк (кефір), додайте соду та добре розмішайте. Всипте борошно та замісіть м'яке тісто. Накрийте його серветкою та залишіть відпочити.

Розігрійте сковорідку з олією, викладіть на неї нарізані шматочками ребра та обсмажте з двох сторін до золотистості. Потім додайте нарізану цибулю, перемішайте та смажте до золотистого кольору цибулі.

Покладіть до м'яса сіль, лавровий лист, спеції. Додайте нарізану шматочками картоплю та смажте, перемішуючи, до зарум'янення.

Налийте у сковорідку вершки, склянку води, добре перемішайте та тушкуйте на невеликому вогні під кришкою 30 хвилин.

Тісто розділіть на дві частини та тоненько їх розкачайте. Змастіть тісто олією та згорніть рулетами. Наріжте їх шматочками шириною 2-4 см. Викладіть на дощечку, посипану борошном.

Викладіть шухнудлі зверху на м'ясо з картоплею. Тушкуйте під кришкою 30-40 хвилин. Потім дайте настоятися 10 хвилин. Перед подачею можна посипати зеленню.

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