Спанакопита: сытный греческий пирог, который готовится очень легко и быстро

Что вам понадобится

Тесто Фило - 200 г

Шпинат свежий - 3 пучка

Лук красный - 1 шт.

Сыр Фета - 200 г

Яйца - 2 шт.

Масло оливковое - 4 ст. ложки

Соль, перец черный молотый - по своему вкусу

Как готовить пирог Спанакопита

Красную луковицу нужно очистить от шелухи, мелко нарезать, а затем закинуть на разогретую сковороду, предварительно смазанную оливковым маслом. Жарить лук нужно на среднем огне до мягкости и прозрачности.

Свежий шпинат нужно промыть под водой, порезать тонкими полосками, добавить к луку на сковороде. Пассируйте 2 минуты, постоянно помешивая. Шпинат должен немного потемнеть и уменьшиться в объеме. Дайте ему остыть после жарки.

Сыр Фета достаньте из рассола, раздавите вилкой, добавьте молотый перец, вбейте яйца. Размешайте все до однородности с помощью вилки или венчика.

Форму для выпечки смажьте растительным маслом. С каждой стороны выложите по одному листу теста, чтобы края свешивались за форму. Тесто смажьте растительным маслом. Внутрь положите еще два листа теста и смажьте маслом.

В тесто уложите начинку и разровняйте ее ложкой. Края теста заверните внутрь, полностью закрывая начинку. Сверху тесто также смажьте растительным маслом.

Разогрейте духовку до 180 градусов, поставьте внутрь форму с пирогом. Выпекайте 30-35 минут до готовности. Дайте ему немного остыть и нарежьте порционные куски.