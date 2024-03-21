Спанакопита: сытный греческий пирог, который готовится очень легко и быстро

Греческий пирог Спанакопита готовится на основе вытяжного теста Фило. Начинка этого пирога немного солоноватая и в сочетании с хрустящим тестом вкус получается невероятный. Такой пирог подойдет для завтрака или ужина, а еще - для диетического питания.
Как приготовить греческий пирог Спанакопита, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Мир советов".
Красную луковицу нужно очистить от шелухи, мелко нарезать, а затем закинуть на разогретую сковороду, предварительно смазанную оливковым маслом. Жарить лук нужно на среднем огне до мягкости и прозрачности.
Свежий шпинат нужно промыть под водой, порезать тонкими полосками, добавить к луку на сковороде. Пассируйте 2 минуты, постоянно помешивая. Шпинат должен немного потемнеть и уменьшиться в объеме. Дайте ему остыть после жарки.
Сыр Фета достаньте из рассола, раздавите вилкой, добавьте молотый перец, вбейте яйца. Размешайте все до однородности с помощью вилки или венчика.
Форму для выпечки смажьте растительным маслом. С каждой стороны выложите по одному листу теста, чтобы края свешивались за форму. Тесто смажьте растительным маслом. Внутрь положите еще два листа теста и смажьте маслом.
В тесто уложите начинку и разровняйте ее ложкой. Края теста заверните внутрь, полностью закрывая начинку. Сверху тесто также смажьте растительным маслом.
Разогрейте духовку до 180 градусов, поставьте внутрь форму с пирогом. Выпекайте 30-35 минут до готовности. Дайте ему немного остыть и нарежьте порционные куски.
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