Зажарит и зальет: синоптик поделилась прогнозом на неделю

Погода в Украине 20 мая (фото: Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине ближайшую неделю обещает быть непредсказуемой

Погода в Украине с 20 по 26 июня будет удивлять украинцев своей непредсказуемостью. В одних регионах жара усилится, в других, напротив, почувствуется прохлада. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

20 июня жара в Украине все еще будет продолжаться. Особенно пострадают от нее восточные области и южная часть: там ожидается от +33 до +35 градусов.

На остальной территории Украины от +29 до +33 градуса.

В Киеве также будет жарить: температура поднимется до +32 градусов, однако есть вероятность кратковременного дождя с грозой. Также дожди ожидаются на Западе, Севере и в Одесской области.

К концу недели жара будет усиливаться во всех областях, кроме западных. Там ожидаются осадки.

Погода в Украине с 20 по 26 июня (фото: facebook.com/tala.didenko)

"С 25-26 июня постепенно жара ослабеет в большинстве областей Украины.

Температура воды в Днепре составит 25-26 градусов. Купайтесь с умом и осторожностью, одним словом, на здоровье", - подытожила Диденко.

Напомним, что 16 июня в Сватово (Луганская область) пронесся ураган с дождем, который уничтожил урожай, повредил дома и учебные учреждения.

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