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Зажарит и зальет: синоптик поделилась прогнозом на неделю

STYLERЖизнь    19.06.2019 - 14:08
Зажарит и зальет: синоптик поделилась прогнозом на неделю
Погода в Украине 20 мая (фото: Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине ближайшую неделю обещает быть непредсказуемой

Погода в Украине с 20 по 26 июня будет удивлять украинцев своей непредсказуемостью. В одних регионах жара усилится, в других, напротив, почувствуется прохлада. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

20 июня жара в Украине все еще будет продолжаться. Особенно пострадают от нее восточные области и южная часть: там ожидается от +33 до +35 градусов. 
На остальной территории Украины от +29 до +33 градуса.

В Киеве также будет жарить: температура поднимется до +32 градусов, однако есть вероятность кратковременного дождя с грозой. Также дожди ожидаются на Западе, Севере и в Одесской области.

К концу недели жара будет усиливаться во всех областях, кроме западных. Там ожидаются осадки.

Зажарит и зальет: синоптик поделилась прогнозом на неделюПогода в Украине с 20 по 26 июня (фото: facebook.com/tala.didenko)

"С 25-26 июня постепенно жара ослабеет в большинстве областей Украины.
Температура воды в Днепре составит 25-26 градусов. Купайтесь с умом и осторожностью, одним словом, на здоровье", - подытожила Диденко.

Напомним, что 16 июня в Сватово (Луганская область) пронесся ураган с дождем, который уничтожил урожай, повредил дома и учебные учреждения.

Ранее мы писали о том, что трассу Житомир-Бердичев засыпало жутким градом, высотой в 5 сантиметров.

А также рассказывали о том, что ураган разнес в щепки село под Херсоном.

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