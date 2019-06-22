Жара усилится: украинцам дали непростой прогноз 

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Жара 22 июня продолжит "набирать обороты"

Погода в Украине в субботу, 22 июня, будет очень жаркая, однако в некоторых областях ожидаются осадки и грозы. Дождливо будет на Западе, а также в Винницкой и Житомирской областях. Об этом говорится в сообщении синоптиков на сайте Gismeteo.

Так, в указанных регионах прогнозируются кратковременные дожди, которые на местах могут перейти в ливни. Грозы будут значительные.

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

На остальной части территории страны будет сухо и солнечно.

Температура воздуха продолжит повышаться, и столбики термометров достигнут максимальной отметки в субботу в +34 градуса.

Прохладнее будет только в западных областях. В частности, жителей этих регионов днем ожидает температура воздуха от +23 до +26 градусов, а в темное время суток - от +18 до +20 градусов.

На Севере и в Центре термометры на улицах покажут днем +30... +33 градусов, а ночью будет от +19 до +24 градусов.

Фото: (500px.com Vladimir Zhoga)

В восточных областях - жара. Температура воздуха тут составит +33... +34 градуса, зато в темное время суток можно будет "вздохнуть свободнее", и насладиться температурой около +20...+23 градусов.

Похожая ситуация прогнозируется и на Юге, где воздух днем прожарится до +34 градусов, а ночью столбики термометров будут варьироваться в пределах +22...+24 градусов.

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, недавно известный синоптик Наталка Диденко рассказала, когда украинцам стоит надеяться на долгожданную прохладу.

Напомним, что синоптики дали опасный прогноз погоды на июль.

Также мы писали о том, что 16 июня в Сватово в Луганской области пронесся сильнейший ураган с дождем, который уничтожил урожай, повредил дома и учебные учреждения. В сети показали фото последствий стихии.