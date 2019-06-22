ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Жара усилится: украинцам дали непростой прогноз 

STYLERЖизнь    22.06.2019 - 07:14
Жара усилится: украинцам дали непростой прогноз 
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Жара 22 июня продолжит "набирать обороты"

Погода в Украине в субботу, 22 июня, будет очень жаркая, однако в некоторых областях ожидаются осадки и грозы. Дождливо будет на Западе, а также в Винницкой и Житомирской областях. Об этом говорится в сообщении синоптиков на сайте Gismeteo.

Так, в указанных регионах прогнозируются кратковременные дожди, которые на местах могут перейти в ливни. Грозы будут значительные.

Жара усилится: украинцам дали непростой прогноз 

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

На остальной части территории страны будет сухо и солнечно.

Температура воздуха продолжит повышаться, и столбики термометров достигнут максимальной отметки в субботу в +34 градуса.

Прохладнее будет только в западных областях. В частности, жителей этих регионов днем ожидает температура воздуха от +23 до +26 градусов, а в темное время суток - от  +18 до +20 градусов.  

На Севере и в Центре термометры на улицах покажут днем +30... +33 градусов, а ночью будет от +19 до +24 градусов.   

Жара усилится: украинцам дали непростой прогноз 

Фото: (500px.com Vladimir Zhoga)

В восточных областях - жара. Температура воздуха тут составит +33... +34 градуса, зато в темное время суток можно будет "вздохнуть свободнее", и насладиться температурой около +20...+23 градусов. 

Похожая ситуация прогнозируется и на Юге, где воздух днем прожарится до +34 градусов, а ночью столбики термометров будут варьироваться в пределах +22...+24 градусов.

Жара усилится: украинцам дали непростой прогноз 

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, недавно известный синоптик Наталка Диденко рассказала, когда украинцам стоит надеяться на долгожданную прохладу.

Напомним, что синоптики дали опасный прогноз погоды на июль.

Также мы писали о том, что 16 июня в Сватово в Луганской области пронесся сильнейший ураган с дождем, который уничтожил урожай, повредил дома и учебные учреждения. В сети показали фото последствий стихии.

Убийственный шторм во Франции: впечатляющие кадры стихийного бедствия Разогреет до предела: синоптик предупредила о сложной погоде на выходных
Новости Украины Гидрометцентржара
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь