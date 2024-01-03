SpaceX запустила новітні Starlink із підключенням до смартфонів: що це змінить для нас

Компанія SpaceX запустила перші супутники Starlink із функцією Direct to Cell - прямим підключенням до смартфонів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що ці супутники змінять для користувачів.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка SpaceX у соцмережі Х, офіційний сайт Starlink, сторінка Ілона Маска у соцмережі Х.
Американське аерокосмічне приватне підприємство SpaceX повідомило про запуск перших шести супутників Starlink із прямим підключенням до мобільних телефонів.
Супутники Starlink (фото: twitter.com/SpaceX)
Зазначається, що нові супутники з функцією Direct to Cell:
Офіційне повідомлення компанії (скріншот: twitter.com/SpaceX)
Уточнюється, що ці (та низку інших) Starlink було запущено на орбіту ракетою Falcon 9 з Каліфорнії.
Згідно з повідомленням SpaceX, першими компаніями-провайдерами, що використовуватимуть Direct to Cell для глобального доступу стануть:
Перелік провайдерів (скріншот: twitter.com/SpaceX)
За словами засновника SpaceX Ілона Маска, запуск цих супутників дозволить користувачам смартфонів мати зв'язок у будь-якій точці планети.
Водночас він зауважив, що "кожен промінь може підтримувати лише близько 7 Мбіт".
"Тож це чудове рішення для місць без покриття стільникової мережі, але воно не становитиме суттєвої конкуренції наземним стільниковим мережам", - додав підприємець.
Коментар Ілона Маска (скріншот: twitter.com/elonmusk)
На офіційному сайті Starlink повідомляється, що нові супутники із функцією Direct to Cell забезпечуватимуть повний доступ до текстових повідомлень, дзвінків і перегляду веб-сторінок, де б не перебував користувач - на суші чи у прибережних водах. Головне - щоб видно було небо.
Уточнюється, що Direct to Cell підключатиме також пристрої IoT із загальними стандартами мобільного протоколу передавання - LTE.
При цьому для використання нової технології не потрібно оновлювати апаратне забезпечення гаджетів чи завантажувати спеціальні програми.
Надсилати текстові повідомлення користувачі зможуть вже з 2024 року, а з 2025 року нова технологія підтримуватиме голосові дзвінки та перегляд веб-сторінок.
Потенційні можливості нової технології (скріншот: direct.starlink.com)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Польща передала Україні ще п'ять тисяч терміналів Starlink.
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