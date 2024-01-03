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SpaceX запустила новейшие Starlink с подключением к смартфонам: что это изменит для нас

Новейшие технологии от SpaceX меняют мир (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Компания SpaceX запустила первые спутники Starlink с функцией Direct to Cell - прямым подключением к смартфонам.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что эти спутники изменят для пользователей.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страница SpaceX в соцсети Х, официальный сайт Starlink, страница Илона Маска в соцсети Х.

Что известно о запуске новых спутников

Американское аэрокосмическое частное предприятие SpaceX сообщило о запуске первых шести спутников Starlink с прямым подключением к мобильным телефонам.

Спутники Starlink (фото: twitter.com/SpaceX)

Отмечается, что новые спутники с функцией Direct to Cell:

  • будут способствовать глобальному развитию связи
  • помогут устранить так называемые "мертвые" зоны на планете (где сейчас связь отсутствует)

Официальное сообщение компании (скриншот: twitter.com/SpaceX)

Уточняется, что эти (и ряд других) Starlink были запущены на орбиту ракетой Falcon 9 из Калифорнии.

 

Какие провайдеры будут работать с новой технологией

Согласно сообщению SpaceX, первыми компаниями-провайдерами, которые будут использовать Direct to Cell для глобального доступа, станут:

  • немецкая T-Mobile
  • канадская Rogers Communications Inc.
  • японская KDDI Corporation
  • австралийская Singtel Optus Pty Limited
  • новозеландская One New Zealand Group Limited
  • швейцарская Salt Mobile SA
  • чилийская Entel

Список провайдеров (скриншот: twitter.com/SpaceX)

Что изменится для пользователей

По словам основателя SpaceX Илона Маска, запуск этих спутников позволит пользователям смартфонов иметь связь в любой точке планеты.

В то же время он отметил, что "каждый луч может поддерживать всего около 7 Мбит".

"Поэтому это прекрасное решение для мест без покрытия сотовой сети, но оно не составит существенной конкуренции наземным сотовым сетям", - добавил предприниматель.

Комментарий Илона Маска (скриншот: twitter.com/elonmusk)

На официальном сайте Starlink сообщается, что новые спутники с функцией Direct to Cell будут обеспечивать полный доступ к текстовым сообщениям, звонкам и просмотру веб-страниц, где бы ни находился пользователь - на суше или в прибрежных водах. Главное - чтобы видно было небо.

Уточняется, что Direct to Cell будет подключать также устройства IoT с общими стандартами мобильного протокола передачи - LTE.

При этом для использования новой технологии не нужно обновлять аппаратное обеспечение гаджетов или загружать специальные программы.

Отправлять текстовые сообщения пользователи смогут уже с 2024 года, а с 2025 года новая технология будет поддерживать голосовые звонки и просмотр веб-страниц.

Потенциальные возможности новой технологии (скриншот: direct.starlink.com)

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