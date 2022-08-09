Сожженный медовик, ламанцы-шулики и вареники с маком: готовим вкусности к Медовому Спасу

14 августа украинцы отметят первый Спас, который называют Медовым, или Маковея. Из названия понятно, что главные традиции праздника связаны с маком и медом. Из них издавна пекли вкусности, освящали в церкви и угощали семью.
Styler собрал для вас лучшие рецепты вкусностей к празднику.
Отметим, что с 14 августа начинается Успенский пост (до 27-го августа). Если вы его придерживаетесь, замените животные ингредиенты на растительные (например, сливочное масло на растительное, а молочные продукты на растительное молоко, растительные сливки, соевый йогурт и др.).
Кулинар Лилия Цвит предлагает приготовить медовик, как его пекли еще наши бабушки. Как и все старые рецепты, он практичен, прост в приготовлении и очень вкусен.
Ингредиенты на форму 22*32 см
Для сиропа:
Для теста:
Скриншот: Таким будет наш медовик
Способ приготовления
Пережгите сахар в кастрюле с толстыми стенками. Когда сахар потемнеет по краям, перемешайте.
Когда масса станет почти черной, снимите с огня, а когда пузырьки исчезнут, в три этапа добавляйте кипяток. Оставьте охладиться до комнатной температуры.
Взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы.
В отдельной емкости соедините кефир и соду, перемешайте, чтобы погасить соду. Добавьте массу к яйцам, также добавьте туда масло, жидкий мед и сожженный сахар.
Тщательно перемешайте массу, добавьте просеянную муку. Замесите тесто лопаткой. Оно должно быть вязкое, липкое в медленно стекать с лопатки.
Добавьте в тесто изюм, клюкву или другие сухофрукты. Оставьте тесто постоять 10 минут, чтобы оно немного загустело.
Еще раз перемешайте тесто и выложите в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте в предварительно разогретой духовке примерно час при температуре 170 градусов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Газировка, желатин и даже яблоки: чем заменить яйца в выпечке
Евгений Клопотенко предлагает приготовить легендарное блюдо, упоминание о котором есть еще в "Энеиде" Котляревского.
"Сначала ламанцы были постным блюдом, щедро заправленным маком и медом, потому что на праздник Маковея начинался пост. Но со временем рецепт модернизировался - в тесто начали класть яйцо и сметану, а к соусу добавлять молоко", - пишет кулинар.
Ингредиенты
Фото: Такими будут наши ламанцы (klopotenko.com)
Пошаговый рецепт
Для теста высыпьте в миску 250 г муки и добавьте 0,5 ч. л. разрыхлителя, щепотку тмина, щепотку соли, 1 ст. л. мака и 100 г сахара. Перемешайте сухие ингредиенты веничком.
Положите в тесто 75 г сливочного масла и перетрите руками до состояния масляной крошки.
Далее вбейте в миску яйцо и добавьте 100 г сметаны. Замесите тугое тесто. Включите духовку разогреваться до температуры 185 градусов.
Раскатайте тесто между двумя слоями пергамента в пласт толщиной примерно 3 мм. Сделайте много проколов вилкой и выпекайте 15 минут в разогретой духовке до золотистого цвета.
Приготовьте маковый соус. Для этого в глубокой сковороде соедините 100 г мака с 250 мл молока. Добавьте 2 ст. л. меда и 1 ч. л. молотой корицы. Прогрейте на небольшом огне 7-10 минут, помешивая.
Готовый корж поломайте руками на произвольные кусочки, выложите в тарелку и полейте соусом. Сразу подавайте с теплым молоком или чаем.
Теперь время вспомнить забытое, однако очень вкусное блюдо украинской кухни - вареники с маком, рецепт которых мы подсмотрели на канале "СмаКота. Рецепти українською від Юльєтти".
Ингредиенты
Для теста:
Для начинки:
Приготовление блюда
Просейте к миске муку (2,5 стакана). Добавьте 1 яйцо и немного перемешайте.
Смешайте теплое молоко и воду, всыпьте туда соль и перемешайте.
Влейте молоко с водой к соли и перемешайте.
Добавьте к тесту растительное масло (или сливочное) и замесите сначала ложкой, а затем руками, понемногу всыпая еще 0,5 стакана муку.
Оставьте тесто отдохнуть на 35 минут.
Разделите тесто на 2 части, одну отложите, вторую - раскатайте. Выжмите кружочки стаканом.
Разложите маковую начинку (перетертый мак, изюм, сахар) на кружочки, слепите вареники.
Теперь их можно либо варить в воде, либо же замораживать!
Ранее мы писали, что надо успеть к Медовому, Яблочному, Ореховому Спасу, традиции, и что освятить в храме.
Также сообщалось обо всех важных праздниках, которые будут отмечаться в августе 2022.