Спалений медівник, ламанці-шулики та вареники з маком: готуємо смакоту до Медового Спасу

14 серпня українці відзначать перший Спас, який називають Медовим, або Маковія. Із назви зрозуміло, що головні традиції свята пов'язані з маком і медом. З них здавна пекли смакоту, освячували в церкві і пригощали родину.
Styler зібрав для вас найкращі рецепти смаколиків до свята.
Зазначимо, що з 14 серпня починається Успенський піст (до 27-го серпня). Якщо ви його дотримуєтеся, замініть тваринні інгредієнти на рослинні (наприклад, вершкове масло на олію, а молочні продукти на рослинне молоко, рослинні вершки, соєвий йогурт тощо).
Кулінарка Лілія Цвіт пропонує приготувати медівник, як його пекли ще наші бабусі. Як і всі старі рецепти, він практичний, простий в приготуванні і дуже смачний.
Інгредієнти на форму 22*32 см
Для сиропу:
Для тіста:
Скріншот: Таким буде наш медівник
Спосіб приготування
Перепаліть цукор в каструлі з товстими стінками. Коли цукор потемнішає по краях, перемішайте.
Коли маса стане майже чорною, зніміть з вогню, а коли бульбашки зникнуть, в три етапи додавайте кип'яток. Залиште охолодитися до кімнатної температури.
Збийте яйця з цукром до пишної світлої маси.
В окремій місткості з'єднайте кефір і соду, перемішайте, щоб погасити соду. Додайте масу до яєць, також додайте туди олію, рідкий мед і спалений цукор.
Ретельно перемішайте масу, додайте просіяне борошно. Замісіть тісто лопаткою. Воно має бути в'язке, липке в повільно стікати з лопатки.
Додайте в тісто родзинки, журавлину, чи інші сухофрукти. Залиште тісто постояти 10 хвилин, щоб воно трохи загусло.
Ще раз перемішайте тісто і викладіть у форму, застелену пергаментом. Випікайте в попередньо розігрітій духовці приблизно годину при температурі 170 градусів.
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Євген Клопотенко пропонує приготувати легендарну страву, згадка про яку є ще в "Енеїді" Котляревського.
"Спочатку ламанці були пісною стравою, щедро заправленою маком та медом, бо на свято Маковія починався піст. Але з часом рецепт модернізувався - у тісто почали класти яйце і сметану, а до соусу додавати молоко", - пише кулінар.
Інгредієнти
Фото: Такими будуть наші ламанці (klopotenko.com)
Покроковий рецепт
Для тіста висипте у миску 250 г борошна та додайте 0,5 ч. л. розпушувача, дрібку кмину, дрібку солі, 1 ст. л. маку і 100 г цукру. Перемішайте сухі інгредієнти віничком.
Покладіть у тісто 75 г вершкового масла та перетріть руками до стану масляної крихти.
Далі вбийте у миску яйце та додайте 100 г сметани. Замісіть туге тісто. Увімкніть духовку розігріватися до температури 185 градусів.
Розкачайте тісто між двома шарами пергаменту у пласт товщиною приблизно 3 мм. Зробіть багато проколів виделкою та випікайте 15 хвилин у розігрітій духовці до золотавого кольору.
Приготуйте маковий соус. Для цього у глибокій пательні з’єднайте 100 г маку із 250 мл молока. Додайте 2 ст. л. меду та 1 ч. л. меленої кориці. Прогрійте на невеликому вогні 7-10 хвилин, помішуючи.
Готовий корж поламайте руками на довільні шматочки, викладіть у тарілку та полийте соусом. Одразу подавайте із теплим молоком або чаєм.
Тепер час згадати забуту, проте дуже смачну страву української кухні - вареники з маком, рецепт яких ми підгледіли на каналі "СмаКота. Рецепти українською від Юльєтти".
Інгредієнти
Для тіста:
Для начинки:
Приготування страви
Просійте до миски борошно (2,5 склянки). Додайте 1 яйце і трохи перемішайте.
Змішайте тепле молоко і воду, всипте туди сіль і перемішайте.
Влийте молоко з водою до солі і перемішайте.
Додайте до тіста олію (масло) і замісіть спочатку ложкою, а потім руками, потроху всипаючи ще 0,5 склянки борошно.
Залиште тісто відпочити на 35 хвилин.
Розділіть тісто на 2 частини, одну відкладіть, другу - розкачайте. Вичавіть кружальця склянкою.
Розкладіть макову начинку (перетертий мак, родзинки, цукор) на кружальця, зліпіть вареники.
Тепер їх можна або варити у воді, або ж заморожувати!
Раніше ми писали, що треба встигнути до Медового, Яблучного, Горіхового Спаса, традиції, і що освятити в храмі.
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