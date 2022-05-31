Газировка, желатин и даже яблоки: чем заменить яйца в выпечке

Существует ряд причин, из-за которых вы можете отказываться от куриных яиц в своем рационе - вегетарианство, аллергия, вы просто не любите яйца и хотите испечь печенье/торт/кекс, но за яйцами в магазин идти уже поздно. Как же заменить и выпечке этот продукт?

Почему яйца используют в выпечке?

В выпечке яйца служат для нескольких целей. Они способствуют структуре, цвету, вкусу и консистенции хлебобулочных изделий следующими способами:

Связывают. Яйца помогают сочетать ингредиенты и удерживать их вместе. Это придает пище нужную структуру.

Поднимают. Яйца во время взбивания образуют бульбашки, которые расширяются во время нагревания. Это помогает блюдам набухнуть или подняться, придавая выпечке воздушную текстуру.

Влажность. Жидкость из яиц впитывается в другие ингредиенты в рецепте, что способствует добавлению влаги в готовый продукт.

Вкус и внешний вид. Яйца помогают усилить вкус других ингредиентов, а также способствуют улучшению вкуса выпечки и способствуют образованию золотисто-коричневой корочки.

Чем заменить яйца

Яблочное пюре, изготовленное из вареных яблок. Его часто подслащивают или приправляют другими специями, такими как мускатный орех и корица.

Банановое пюре. Единственным недостатком выпечки с бананами является то, что ваш готовый продукт может иметь мягкий банановый вкус.

Пюре из тыквы и авокадо также работают и могут не так сильно повлиять на вкус.

1/4 стакана (около 65 граммов) фруктового (овощного) пюре может заменить яйцо в большинстве рецептов. Эта замена лучше всего подходит для тортов, кексов, брауни и быстрого хлеба.

Молотые семена льна или семена чиа. Они содержат много омега-3 жирных кислот, клетчатки и других уникальных растительных соединений. Чтобы заменить одно яйцо, взбейте 1 столовую ложку (7 грамм) молотых семян чиа или льняного семени с 3 столовыми ложками (45 граммов) воды до полного впитывания и загустения.

Поскольку выпечка может получить ореховый привкус, лучше всего она подходит для таких продуктов, как блины, вафли, кексы, хлеб и печенье.

Уксус и пищевая сода. Смешивание 1 чайной ложки (7 грамм) пищевой соды с 1 столовой ложкой (15 грамм) уксуса может заменить 1 яйцо в большинстве рецептов.

При смешивании уксус и пищевая сода начинают химическую реакцию, которая образует углекислый газ и воду, что делает выпечку легкой и воздушной. Эта замена лучше всего подходит для тортов, кексов и быстрого хлеба.

Йогурт. Лучше всего использовать обычный йогурт, поскольку ароматизированные и подслащенные сорта могут изменить вкус вашего рецепта.

Вы можете использовать 1/4 стакана (60 граммов) йогурта на каждое яйцо, которое нужно заменить. Эта замена лучше всего подходит для кексов, тортов и кексов.

Ореховое масло. В частности, арахисовое, кешью или миндальное масло также можно использовать для замены яиц в большинстве рецептов. Чтобы заменить одно яйцо, используйте 3 столовые ложки (60 граммов) орехового масла.

Это может повлиять на вкус вашего готового продукта, и его лучше всего использовать в брауни, блинах и печенье.

Газировка. Она может добавить влаги, а также действует как превосходный разрыхлитель. Карбонизация задерживает пузырьки воздуха, которые помогают сделать готовый продукт легким и пушистым.

Вы можете заменить каждое яйцо 1/4 стакана (60 граммов) газированной воды. Эта замена отлично подходит для тортов, кексов и быстрого хлеба.

Агар-агар или желатин. Желатин является желирующим агентом, который прекрасно заменяет яйца. Однако желатин - это животный белок, который обычно получают из коллагена свиней и коров. Если вы избегаете продуктов животного происхождения, агар-агар - это веганская альтернатива, полученная из морских водорослей или водорослей.

Чтобы заменить 1 яйцо, растворите 1 столовую ложку (около 9 грамм) желатина в 1 столовой ложке (15 граммов) холодной воды. Затем смешайте 2 столовые ложки (30 граммов) кипятка до образования пены.

Вы можете использовать 1 столовую ложку (9 грамм) порошка агар-агара, смешанного с 1 столовой ложкой (15 грамм) воды, чтобы заменить 1 яйцо.

Ни одна из этих замен не повлияет на вкус вашего готового продукта, но они могут создать немного более жесткую текстуру.