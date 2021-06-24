Создатель мощного антивируса Джон Макафи покончил с собой и оставил миру записку

75-летний создатель одной из самых мощных антивирусных программ Джон Макафи повесился в тюрьме Барселоны. Он ожидал экстрадицию в США, где ему выдвинули обвинение о неуплате налогов.

Работники тюрьмы нашли его в камере повешенным после того, как суд Испании принял решение об экстрадиции Макафи в США. Медики пытались провести реанимацию, но было уже поздно. В тюрьме Испании Макафи провел 8 месяцев.

По данным прокуратуры США, бизнесмен не платил налоги с 2014 по 2018 год, а в этот период давал платные консультации, вкладывал средства в криптовалюту и продал право на написание своей биографии. За этот период Макафи заработал 23 миллиона долларов и не заплатил ни копейки налогов.

Кто такой Джон Макафи

Шотландско-американский программист, основатель компании-разработчика антивирусного обеспечения McAfee. Разработал сканер вирусов.

Родился в Шотландии, в 1967 получил степень бакалавра математики в колледже Роанока, там же – докторскую степень в 2008 году. Работал сотрудником одной из лабораторий NASA в Нью-Йорке.

В 1989 году основал собственную компанию и использовал авторские методы создания программного обеспечения. В 1996 году его собственная компания получила новое название – McAfee, которая стала известна во всем мире.

Кроме антивирусных программ и сканеров, Макафи создал одну из первых программ для мгновенного обмена сообщениями. Преподавал йогу и написал несколько книг о ней.

В 2018 году Макафи сказал, что планета начнет пользоваться криптовалютой и ее не будет только у тех, у кого нет денег и доступа к интернету.

Проблемы с законом

В 2012 году Макафи заподозрили в продаже лекарств без лицензии. Обвинения позже были сняты, а сам бизнесмен утверждал, что причиной обвинений стал его отказ платить политику после выборов.

В том же году полиция снова пришла к Макафи из-за убийства его соседа, которого нашли застреленным. Он бежал в Гватемалу, где его задержала местная полиция и выдала США. Однако все обвинения были сняты.

В октябре 2020 года Макафи обвинили в налоговых преступлениях, и он был арестован в Испании.

Смерть Макафи и послание миру

Макафи был сторонником либертарианства и считал, что государство ограничивает свободы граждан. Он неоднократно осуждал налоговую систему США и считал ее незаконной. В 2016 и в 2020 году он баллотировался в президенты США от Либертарианской партии.

Через две недели после ареста в Испании, он написал на своей странице в Twitter сообщение, которое говорило о том, что он не собирается сводить счеты с жизнью.

"Знайте, что, если я повешусь, как Джеффри Эпштейн, это будет не моя вина", - написал программист.

На тот момент он утверждал, что всем доволен, у него в тюрьме есть все необходимое, есть друзья. Однако 23 июня 2021 года он был найден мертвым в своей камере.

По словам адвоката, заключение довело Макафи до отчаяния, а все обвинения, которые были ему выдвинуты, говорило о том, что он проведет в заключении весь остаток своей жизни.