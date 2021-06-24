Творець потужного антивіруса Джон Макафі наклав на себе руки і залишив світу записку

75-річний творець однієї з найпотужніших антивірусних програм Джон Макафі повісився у в'язниці Барселони. Він очікував екстрадицію в США, де йому висунули звинувачення про несплату податків.

Працівники в'язниці знайшли його в камері повішеним після того, як суд Іспанії прийняв рішення про екстрадицію Макафі в США. Медики намагалися провести реанімацію, але було вже пізно. У в'язниці Іспанії Макафі провів 8 місяців.

За даними прокуратури США, бізнесмен не платив податки з 2014 по 2018 рік, а в цей період давав платні консультації, вкладав кошти в криптовалюту і продав право на написання своєї біографії. За цей період Макафі заробив 23 мільйони доларів і не заплатив ні копійки податків.

Хто такий Джон Макафі

Шотландсько-американський програміст, засновник компанії-розробника антивірусного забезпечення McAfee. Розробив сканер вірусів.

Народився в Шотландії, в 1967 отримав ступінь бакалавра математики в коледжі Роанока, там же – докторський ступінь у 2008 році. Працював співробітником однієї з лабораторій NASA в Нью-Йорку.

У 1989 році заснував власну компанію і використовував авторські методи створення програмного забезпечення. У 1996 році його власна компанія отримала нову назву – McAfee, яка стала відома у всьому світі.

Крім антивірусних програм і сканерів, Макафі створив одну з перших програм для миттєвого обміну повідомленнями. Викладав йогу і написав кілька книг про неї.

У 2018 році Макафі сказав, що планета почне користуватися криптовалютою і її не буде тільки у тих, у кого немає грошей і доступу до Інтернету.

Проблеми з законом

У 2012 році Макафі запідозрили у продажу ліків без ліцензії. Звинувачення пізніше були зняті, а сам бізнесмен стверджував, що причиною звинувачень стала його відмова платити політику після виборів.

У тому ж році поліція знову прийшла до Макафі через вбивство його сусіда, якого знайшли застреленим. Він втік до Гватемали, де його затримала місцева поліція і видала США. Однак всі звинувачення були зняті.

У жовтні 2020 року Макафі звинуватили в податкових злочинах, і він був заарештований в Іспанії.

Смерть Макафі та послання світу

Макафі був прихильником лібертаріанства і вважав, що держава обмежує свободи громадян. Він неодноразово засуджував податкову систему США і вважав її незаконною. У 2016 і у 2020 році він балотувався в президенти США від Лібертаріанської партії.

Через два тижні після арешту в Іспанії, він написав на своїй сторінці в Twitter повідомлення, яке говорило про те, що він не збирається зводити рахунки з життям.

"Знайте, що, якщо я повішуся, як Джеффрі Епштейн, це буде не моя вина", - написав програміст.

На той момент він стверджував, що всім задоволений, у нього у в'язниці є все необхідне, є друзі. Однак 23 червня 2021 року він був знайдений мертвим у своїй камері.

За словами адвоката, ув'язнення довело Макафі до відчаю, а всі звинувачення, які були йому висунуті, говорило про те, що він проведе в ув'язненні весь залишок свого життя.