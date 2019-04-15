Союзница или враг: гороскоп свекрови по знаку Зодиака

Гороскоп свекрови для всех знаков Зодиака (коллаж РБК-Украина)

Гороскоп свекрови расскажет девушкам, каких сюрпризов стоит ожидать от вашей новой "мамы"

Гороскоп свекрови для представителей всех знаков Зодиака подскажет, как правильно выстроить отношения с "главной женщиной" в жизни вашего супруга. Гороскоп от астролога Ренаты Реавской подскажет, с кем стоит быть осторожней, если вы хотите избежать семейных склок и разладов.

Овен - Командирша

Приготовьтесь с первой встречи получить "инструктаж по уходу за ее прекрасным сыном". Вы не услышите советов или наставлений, из уст свекрови-Овна в вашу сторону будут доноситься лишь команды, вроде: "Рубашки нужно обязательно накрахмалить!" Совет: здесь лучше смириться, иначе отношения будут испорчены навеки. Устройте показательные выступления во время очередного визита диктаторши, она успокоится и сложит оружие.

Телец - Идейная

Для этой свекрови превыше всего - жизненные ценности. Продемонстрируйте ей свою семейственность, расскажите о планах на детей - она обязательно это оценит. Разрешите ей сделать для вас что-то хорошее, даже если вам это не нужно. Если вас угощают - принимайте все подряд: угощения с большим аппетитом, подарки с возгласом: "Я об этом мечтала всю свою жизнь!" А если в ее голову придет очередная идея - просто оставайтесь в стороне, свекровь-Телец рано или поздно ее осуществит.

Близнецы - Стратегическая

С первой встречи она будет правдами и неправдами производить впечатление "своей девчонки". Она даже предложит называть себя по имени - не соглашайтесь - это все лишь проверка. Свекрови-Близнецу нельзя лукавить или недоговаривать - она видит вас насквозь. Если вы ведете себя замкнуто или скованно - вы также вызовете ее подозрения. Не спешите изливать ей душу, так как ваше сокровенное сразу же станет достоянием общественности. Главный минус таких свекровей в том, что ваш муж любит все рассказывать маме, и она сразу же начнет уговаривать вашего мужа развестись и найти себе прекрасную жену, не такую как вы.

Рак - Бабушка

Со свекровью-Раком вам повезло. Даже если вы ей не особо симпатичны, она не станет отговаривать сына заключать с вами союз, потому что это его выбор. Для свекрови-Рака ее сын - это всегда маленький мальчик, и если вы критикуете супруга за что-то, он тут же пойдет жаловаться маме. Они любят семейные традиции - изучите и придерживайтесь их. А к вашим детям она будет относиться, как к своим - она и вправду очень хорошая бабушка.

Гороскоп свекрови для всех знаков Зодиака (фото: pixabay.com)

Лев - Царица

Вы недостойны ее сына, ваша кровь "недостаточно голубая" - это вам дадут понять с порога. Вам устроят допрос насчет материального достатка вашей семьи и похвалятся своими знакомствами и связями. Чтобы нейтрализовать свекровь-Льва, вам следует последовать ее примеру - начните рассказывать о своих знакомствах и спросите, знакома ли она с ними, - так вы сможете вогнать ее в ступор. Никогда не называйте вашу гордую свекровь по имени или "на ты", только "вы" и только имя и отчество.

Дева - Практичная

Если ваша свекровь - Дева, то у вас будет чувство, что вместо одной свекрови вы получили сразу две. Первая будет учить вас готовить, убирать, вязать. Вторая замучит вас жизненными советами, она будет рассказывать вам, как нужно жить, особенно, когда ее никто об этом не просил. Совет: слушайте, кивайте и делайте по-своему. Свекровь-Дева никогда не простит вам неряшливость и расточительность.

Весы - Любвеобильная

Эта свекровь всегда находится в поиске своей любви. Вам очень повезет, если в момент создания вашей семьи у нее есть партнер. Если же нет, то она будет всю свою нерастраченную любовь выливать на своего сына, который обязательно должен быть замещением. Она будет бороться с вами за внимание своего сына и составлять вам в этом конкуренцию. Помогите свекрови-Весам найти свою любовь - для вас это наилучший выход.

Скорпион - Подозрительная

Вам не просто будет оправдать оказанное вам доверие. Она будет испытывать ваше терпение и говорить вам, что вы все неправильно делаете, пытаться вас задеть и сделать замечание. Цель такого поведения проста - вас испытывают, чтобы определить вашу точку кипения, для того, чтобы посмотреть, что же будет дальше. Вам будут постоянно лезть в душу, чтобы узнать все самые сокровенные и потаенные уголки. Отвлеките ее рассказами о неважных для вас вещах, делая вид, что это и есть самое сокровенное.

Гороскоп свекрови для всех знаков Зодиака (фото: pixabay.com)

Стрелец - Конкурентка

Идеальной супругой для сына она считает девушку с энциклопедическими знаниями, говорящую на десяти языках мира и имеющую докторскую степень. Если же вы не наделены такими способностями, создавайте видимость занятого и делового человека. На встречах со свекровью-Стрельцом одевайтесь, как офисный работник, и демонстрируйте свою деловитость. С первой встречи для вас устроят соревнование - астролог советует сдаться сразу, тогда она утратит к вам интерес, как к сопернику.

Козерог - Идеалистка

Не рассчитывайте на то, что при первой же встрече она бросится к вам в объятья и будет вас любить как свою дочь. Такая свекровь уважает традиции, поэтому в ее присутствии нельзя курить, выпить глоток шампанского, а также делать эпатажную прическу. Чтобы добиться ее расположения, вам просто необходимо вовремя поспевать к ужину, с самого утра поздравлять ее наперегонки со всеми на все возможные праздники.

Водолей - Идеальная

Такая свекровь поддержит всегда выбор своего сына, чего бы этот выбор ни касался. А следовательно и вас. Такая свекровь не будет помогать по дому, давать советы вам и вашему мужу, помогать делать консервацию и делиться рецептами. В дела внуков она также не будет вмешиваться. Ее интересует работа, ее внешность, тусовки. Единственный шанс наладить с ней отношения - влиться в круг ее интересов.

Рыбы- Союзница

Самая непредсказуемая из всех знаков Зодиака. Такая свекровь будет относиться к вам по-разному. Ее настроение - это главный индикатор отношения к вам. Погода плохая - берегись! Она найдет в вас сестру и поддержку, она будет говорить, как обижает ее сын, лишил своего внимания родную и любимую маму. Если ваш муж не позвонил ей уже два дня - срочно берите все в свои руки, так как она найдет всегда на что пожаловаться и, как сделать из вас обидчиков.

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