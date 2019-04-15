Союзниця або ворог: гороскоп свекрухи по знаку Зодіаку

Гороскоп свекрухи для всіх знаків Зодіаку (колаж РБК-Україна)

Гороскоп свекрухи розповість дівчатам, яких сюрпризів варто чекати від вашої нової "мами"

Гороскоп свекрухи для представників всіх знаків Зодіаку, підкаже, як правильно вибудувати відносини з "головною жінкою" в житті вашого чоловіка. Гороскоп від астролога Ренати Реавської підкаже, з ким варто бути обережніше, якщо ви хочете уникнути сімейних чвар та розладів.

Овен - Командир

Приготуйтеся з першої зустрічі отримати "інструктаж по догляду за її прекрасним сином". Ви не почуєте порад чи настанов, з вуст свекрухи-Овна в вашу сторону будуть доноситися лише команди, на кшталт: "Сорочки потрібно обов'язково накрохмалити!" Порада: тут краще змиритися, інакше відносини будуть зіпсовані навіки. Влаштуйте показові виступи під час чергового візиту диктаторши, вона заспокоїться і складе зброю.

Телець - Ідейна

Для цієї свекрухи понад усе - життєві цінності. Продемонструйте їй свою сімейність, розкажіть про плани на дітей - вона обов'язково це оцінить. Дозвольте їй зробити для вас щось хороше, навіть якщо вам це не потрібно. Якщо вас пригощають - приймайте все підряд: частування з великим апетитом, подарунки з вигуком: "Я про це мріяла все своє життя!" А якщо в її голову прийде чергова ідея - просто залишайтеся осторонь, свекруха-Телець рано чи пізно її здійснить.

Близнюки - Стратегічна

З першої зустрічі вона буде правдами і неправдами справляти враження "своєї дівчинки". Вона навіть запропонує називати себе по імені - не погоджуйтеся - це лише перевірка. Свекрусі-Близнюку не можна лукавити або недоговорювати - вона бачить вас наскрізь. Якщо ви ведете себе замкнуто або скуто - ви викличете її підозри. Не поспішаєте виливати їй душу, так як ваше таємне відразу ж стане надбанням громадськості. Головний мінус таких свекрух в тому, що ваш чоловік любить все розповідати мамі, і вона відразу ж почне вмовляти вашого чоловіка розлучитися і знайти собі прекрасну дружину, не таку як ви.

Рак - Бабуся

Зі свекрухою-Раком вам пощастило. Навіть якщо ви їй не особливо симпатичні, вона не стане відмовляти сина укладати з вами союз, тому що це його вибір. Для свекрухи-Рака її син - це завжди маленький хлопчик, і якщо ви критикуєте чоловіка за щось, він тут же піде скаржитися мамі. Вони люблять сімейні традиції - вивчіть і дотримуйтеся їх. А до ваших дітей вона буде ставитися, як до своїх - вона й справді дуже хороша бабуся.

Гороскоп свекрухи для всіх знаків Зодіаку (фото: pixabay.com)

Лев - Цариця

Ви негідні її сина, ваша кров "недостатньо блакитна" - це вам дадуть зрозуміти з порога. Вам влаштують допит щодо матеріального достатку вашої родини і похваляться своїми знайомствами і зв'язками. Щоб нейтралізувати свекруху-Лева, вам слід наслідувати її приклад - почніть розповідати про свої знайомства і запитайте, чи знайома вона з ними, - так ви зможете ввігнати її в ступор. Ніколи не називайте вашу горду свекруха по імені або "на ти", тільки "ви" і тільки ім'я та по батькові.

Діва - Практична

Якщо ваша свекруха - Діва, то у вас буде відчуття, що замість однієї свекрухи ви отримали відразу дві. Перша буде вчити вас готувати, прибирати, в'язати. Друга замучить вас життєвими порадами, вона буде розповідати вам, як треба жити, особливо, коли її ніхто про це не просив. Порада: слухайте, кивайте і робіть по-своєму. Свекруха-Діва ніколи не простить вам неохайність і марнотратство.

Ваги - Велелюбна

Ця свекруха завжди перебуває в пошуку своєї любові. Вам дуже пощастить, якщо в момент створення вашої родини у неї є партнер. Якщо ж ні, то вона буде всю свою нерозтрачену любов виливати на свого сина, який обов'язково повинен бути заміщенням. Вона буде боротися з вами за увагу свого сина і складати вам у цьому конкуренцію. Допоможіть свекрусі-Терезам знайти свою любов - для вас це найкращий вихід.

Скорпіон - Підозріла

Вам не просто буде виправдати надану вам довіру. Вона буде випробовувати ваше терпіння і говорити вам, що ви неправильно робите, намагатися вас зачепити і зробити зауваження. Мета такої поведінки проста - вас випробовують, щоб визначити вашу точку кипіння, для того, щоб подивитися, що ж буде далі. Вам будуть постійно лізти в душу, щоб дізнатися всі найпотаємніші куточки. Відверніть їїувагу розповідями про неважливі для вас речі, роблячи вигляд, що це і є найпотаємніше.

Гороскоп свекрухи для всіх знаків Зодіаку (фото: pixabay.com)

Стрілець - Конкурентка

Ідеальною дружиною для сина вона вважає дівчину з енциклопедичними знаннями, яка говорить на десяти мовах світу і має докторську ступінь. Якщо ж ви не наділені такими здібностями, створюйте видимість зайнятої і ділової людини. На зустрічах зі свекрухою-Стрільцем одягайтеся, як офісний працівник, і демонструйте свою діловитість. З першої зустрічі для вас влаштують змагання - астролог радить здатися відразу, тоді вона втратить до вас інтерес, як до суперника.

Козеріг - Ідеалістка

Не розраховуйте на те, що при першій же зустрічі вона кинеться до вас в обійми і буде вас любити, як свою дочку. Така свекруха поважає традиції, тому в її присутності не можна курити, випити ковток шампанського, а також робити епатажну зачіску. Щоб домогтися її розташування, вам просто необхідно вчасно встигнути до вечері, з самого ранку вітати її наввипередки з усіма можливими святами.

Водолій - Ідеальна

Така свекруха завжди підтримає вибір свого сина, чого б це не стосувалося. А отже і вас. Така свекруха не буде допомагати по дому, давати поради вам і вашому чоловікові, допомагати робити консервацію і ділитися рецептами. У справи онуків вона також не буде втручатися. Її цікавить робота, її зовнішність, тусовки. Єдиний шанс налагодити з нею відносини - влитися у коло її інтересів.

Риби - Союзниця

Найнепередбачуваніша з усіх знаків Зодіаку. Така свекруха буде ставитися до вас по-різному. Її настрій - це головний індикатор відношення до вас. Погода погана - бережись! Вона знайде у вас сестру і підтримку, вона буде говорити, як ображає її син, позбавив своєї уваги рідну й улюблену маму. Якщо ваш чоловік не подзвонив їй вже два дні - терміново беріть усе в свої руки, так як вона знайде завжди на що поскаржитись і, як зробити з вас кривдників.

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