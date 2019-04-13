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Финансовый гороскоп: кому из знаков Зодиака повезет во второй половине апреля

STYLERЖизнь    13.04.2019 - 21:27
Финансовый гороскоп: кому из знаков Зодиака повезет во второй половине апреля
Гороскоп финансов на апрель (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи отметили, что вторая половина месяца может стать более удачной

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака будут удачливы в финансовых делах во второй половине апреля, а кому стоит быть внимательнее с деньгами. Они предупредили, что для некоторых знаков вторая половина месяца станет более благоприятной в делах.

У Овнов все будет складываться удачно и во второй половине апреля представители этого знака могут даже сменить место работы. На личном фронте тоже все спокойно.

Тельцам после неприятностей в начале месяца, начнет везти. Астрологи прогнозируют финансовый приход и стабильность.

Близнецам стоит умерить свою раздражительность и пообщаться с близкими людьми. Им стоит пересмотреть свое близкое окружение – там может оказаться нечестный человек.

У Раков подъем ожидается, как в финансовом плане, так и на работе. Чтобы доходы начали расти, астрологи советуют поддерживать контакты с новыми людьми.

Львам грозит общение с нечестными людьми и обман. Им не рекомендуется сплетничать на работе и сообщать чужие секреты.

У Дев может появиться конкурент на работе и стоит его обойти стороной. Ожидается выгодная сделка.

Финансовый гороскоп: кому из знаков Зодиака повезет во второй половине апреля

Знаки Зодиака, которым повезет во второй половине апреля (Коллаж РБК-Украина)

Весам рекомендуется чаще выбираться на светские мероприятия, так как именно там они встретят тех, кто поможет осуществить им задуманное. Эмоции и импульсы астрологи советуют держать в узде.

Скорпионы во второй половине месяца будут удачливы во всех аспектах жизни. Силы появятся, деньги вернутся, а ссоры прекратятся сами собой.

У Стрельцов вторая половина месяца будет не очень удачная. Проблемы ожидаются на работе и в личной жизни. Но астрологи советуют сохранять спокойствие.

У Козерогов весь апрель будет сложным и нестабильный месяц просто нужно перетерпеть со спокойствием и выдержкой. Дальше будет лучше.

Водолеям звезды пророчат в конце месяца поездку или небольшой ремонт и им рекомендуется силы потратить на духовный рост и развитие.

Рыбам не стоит зацикливаться на неудачах, так как во второй половине апреля их ждут перемены к лучшему, как в работе, так и в личной жизни.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что наступает период ретроградного Юпитера и рассказали, чем он опасен.

А также рассказывали о том, что астрологи дали гороскоп на 21 апреля и сообщили, кому в день выборов не повезет.

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