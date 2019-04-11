Ретроградный Юпитер: как противостоять влиянию планеты

Знаки Зодиака попадут под влияние ретроградного Юпитера (коллаж РБК-Украина)

Ретроградный Юпитер способен изменить судьбу некоторых знаков Зодиака

Все знаки Зодиака подвергнутся влиянию ретрогорадного Юпитера с 10 апреля по 10 августа 2019 года. Кто-то пострадает больше, кто-то - меньше. Тем не менее, астрологи говорят, что влиянию планеты можно противостоять. Нужно лишь правильно воспользоваться возможностями и перспективами и учесть все опасности.

Это астрологическое событие чревато неожиданными поворотами судьбы и опасными ситуациями, приятных новостей также следует ожидать, говорят астрологи.

Известно, что планета 10 апреля развернулась под Знаком Стрельца, что предвещает перспективные возможности в сфере карьеры, отношений и духовного роста.

В этот период возможны максимальные успехи и достижения. Главный совет астрологов для каждого из знаков Зодиака - собрать волю в кулак и двигаться к намеченной цели, не обращая внимания на негативные тенденции.

Знаки Зодиака попадут под влияние ретроградного Юпитера (фото: univision.com)

Какое влияние ретроградный Юпитер окажет на Знаки Зодиака?

Раки, Стрельцы и Рыбы в этот период могут быть рассеяными и чувствовать неуверенность в своих силах или же наоборот, необоснованную самонадеянность. Представителей этих Знаков ждут эмоциональные горки. Вам нужно быть готовыми учиться, меняться и играть по правилам Вселенной. Тогда Юпитер ответит Вам поддержкой, подарит шанс упростить свою жизнь, и исправить прошлые ошибки.

Трудно придется Тельцам, Скорпионам и Козерогам. Всплеск активности планеты предвещает им шквал эмоций, который захлестнет и может повести не туда. Астрологи советуют обдуманно взвешивать все решения, не полагаться на интуицию, а использовать жизненый опыт при решении масштабных задач. Период ретроградности Юпитера не будет кризисным, но потребует от этих Знаков осмотрительности, осторожности и тщательного анализа событий.

Знаки Зодиака попадут под влияние ретроградного Юпитера (фото: реxere)

Пользу для себя от ретроградного Юпитера смогут извлечь Овны, Львы и Водолеи. Представители этих созвездий смогут воспользоваться благосклонностью планеты. Духовные поиски увенчаются успехом - этим знакам получится найти свое место в жизни, возможности, пустить силы на тренировку талантов и способностей, которые позволят достичь успеха в будущем.

Близнецы, Девы и Весы с 10 апреля по 10 августа 2019 года погрузятся в настоящий хаос. События будут складываться непредсказуемо, но только для того, чтобы вывести представителей этих Знаков на прямую дорогу. Астрологи советуют им меньше мечтать о будущем и больше оглядываться в прошлое - многое потребует детального анализа, чтобы из многочисленных вариантов выбрать единственно верный. Разберитесь со своими желаниями и поймите, чего действительно вы ждете от жизни.

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