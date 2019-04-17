Совсем помяли: Лорак разнесли в сети за внешний вид

Ани Лорак, которая ранее нарвалась на критику со стороны своих фанов после выхода клипа на песню "Я тебя ждала", опубликовала в сети новое фото с курорта в Дубае, которое также восприняли неоднозначно. Певица выложила в своем Instagram снимок в легком оранжевом комбинезоне, и наряд стал объектом саркастических нападок.

На кадре артистка в больших черных солнцезащитных очках стоит на фоне отеля Jumeirah Al Qasr. На ней длинный комбинезон до самых пят.

Воздушную ткань наряда некоторые юзеры назвали просто не отутюженной.

Кроме того, подписчики Каролины указывают, что легкая ткань подчеркивает ее интимные части тела, что не везде может быть уместным.

Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

В комментариях к фото Ани Лорак ее поклонники удивляются фасону комбинезона и отмечают, что наряд выглядит странным.

Мне интересно, это ткань такая, или поутюжить забыли комбезик?

Неудачный ракурс;

Тумбочка! Не идет;

Ну и ротяра у нее! Ужас!

Костюмчик может и хороший, но обычаи страны, где находишься, нужно уважать и соблюдать, а не соски выставлять, все же не Россия;

Красивая? Народ увеличьте фото. Поет - да, дерзко, но красивая - это не о ней, без обид.

А почему не погладила?

В таком наряде весело в ОАЭ соски торчащие выставлять?

Совсем помяли Каролину в Дубае;

Зачем она одела мятый костюме?

Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Как сообщалось ранее, недавно Ани Лорак в США опубликовала в сети снимок, сильно озадачивший ее поклонников - многие усмотрели признаки того, что певица ждет ребенка.

Также мы писали о том, что Ани Лорак призналась, каким прозвищем в детстве ее "наградили" ровесники.

Добавим, что за день до официального релиза сингла "Я тебя ждала" в сеть слили полный текст песни, и уже тогда некоторые отметили, что ожидали большего от артистки.