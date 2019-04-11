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"Беременную" Ани Лорак спутали с Майклом Джексоном

STYLERПерсоны    11.04.2019 - 12:37
"Беременную" Ани Лорак спутали с Майклом Джексоном
Фото: коллаж РБК-Украина

Ани Лорак "разнесли" в сети за неудачное фото

Ани Лорак, которой недавно после развода преписали роман с российским певцом Филиппом Киркоровым, опубликовала в сети снимок, сильно озадачивший ее поклонников. Так, многие усмотрели признаки того, что скандальная украинская певица ждет ребенка. Кадр артистка выложила в Instagram, и подписчики Каролины в комментариях к посту не замедлили поделиться своими подозрениями.

Фото, давшее пищу для размышлений относительно беременности певицы, было сделано в США в Нью-Йорке, хотя концертов в Америке у нее не запланировано.

&quot;Беременную&quot; Ани Лорак спутали с Майклом Джексоном

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

В storys Лорак видно, как она позирует перед камерами в новом для себя образе. На ней кепка New York Yankees, толстая теплая куртка, белый свитерок и джинсы. 

Добавим, что ее поклонники нашли на кадрах большое сходство артистки с поп-королем Майклом Джексоном. Под неудачным снимком большинство фанов Каролины обсуждают внешний вид певицы и недоумевают, неужели он "переродился". 

  • Что у Вас с лицом? На Майкла Джексона похожа
  • Сразу подумала Майкл Джексон!
  • Мать ты что?! Что за прикид? От кого скрываешься?
  • Майкл Джексон жив!
  • Каролина становится похохожа в чем-то на Майкла Джексона
  • На Джексона похожа. Это все операции...
  • А я вижу сходство с Аллой Борисовной на этом фото, двойник;
  • Она беременна?
  • Вы что правда считаете, что живот за 1 день вырос? Может хватит уже с этой беременностью к ней лезть? 
  • Я думаю вы все же беременна, куртка не полнит так. Скажите правду. И чтобы не говорили, знайте - в Украине вас любят;
  • Каролина, моргните, если вас держат в заложниках;
  • В ней огонь погас. Ей срочно надо связаться снова со своим мужем;
  • Ну вот,  как только нужно самой одеться, без стилиста, то как-то так... Отсутствие вкуса портит всю красоту. Уж извините;
  • В 2010, 2011 вы были неотразимы, а сейчас уже не та...
  • Очень усталый вид;
  • Неудачная фотография.

&quot;Беременную&quot; Ани Лорак спутали с Майклом Джексоном

Ани Лорак в США (фото: instagram.com/anilorak)

Как сообщалось, недавно Сергей Лазарев заинтриговал сеть откровенным снимком в кровати, который, по мнению пользователей, делала Ани Лорак. Через некоторое время Лорак подтвердила свой роман с Лазаревым.

Добавим также, что Ани Лорак, которая активно строит свою карьеру в РФ, разозлила фанатов своим выбором в пользу страны-агрессора.

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