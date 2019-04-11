"Беременную" Ани Лорак спутали с Майклом Джексоном

Ани Лорак "разнесли" в сети за неудачное фото
Ани Лорак, которой недавно после развода преписали роман с российским певцом Филиппом Киркоровым, опубликовала в сети снимок, сильно озадачивший ее поклонников. Так, многие усмотрели признаки того, что скандальная украинская певица ждет ребенка. Кадр артистка выложила в Instagram, и подписчики Каролины в комментариях к посту не замедлили поделиться своими подозрениями.
Фото, давшее пищу для размышлений относительно беременности певицы, было сделано в США в Нью-Йорке, хотя концертов в Америке у нее не запланировано.
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
В storys Лорак видно, как она позирует перед камерами в новом для себя образе. На ней кепка New York Yankees, толстая теплая куртка, белый свитерок и джинсы.
Добавим, что ее поклонники нашли на кадрах большое сходство артистки с поп-королем Майклом Джексоном. Под неудачным снимком большинство фанов Каролины обсуждают внешний вид певицы и недоумевают, неужели он "переродился".
Ани Лорак в США (фото: instagram.com/anilorak)
Как сообщалось, недавно Сергей Лазарев заинтриговал сеть откровенным снимком в кровати, который, по мнению пользователей, делала Ани Лорак. Через некоторое время Лорак подтвердила свой роман с Лазаревым.
Добавим также, что Ани Лорак, которая активно строит свою карьеру в РФ, разозлила фанатов своим выбором в пользу страны-агрессора.