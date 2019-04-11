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Большие зубы: Ани Лорак рассекретила свою кличку

STYLERПерсоны    11.04.2019 - 22:52
Большие зубы: Ани Лорак рассекретила свою кличку
Ани Лорак (фото: anilorak.ua)

Ани Лорак рассказала, как ее обидно называли в детстве

Ани Лорак призналась, что в детстве терпела насмешки ровесников над собой. Мальчишки и девченки даже "наградили" украинскую певицу обидным прозвищем.

По словам скандальной украинской певицы, которая родилась в городе Кицмань Черновицкой области, когда она была маленькой, все ее называли "кроликом". Дело в том, что когда у будущей звезды росли молочные зубы, то передние, мало того, что были большими, так еще между ними была огромная диастема (заметная щель между большими зубами). Это очень смущало Каролину и она стеснялась своей внешности.

Большие зубы: Ани Лорак рассекретила свою кличку

Ани Лорак в детстве (фото: соцсети)

По словам Лорак, сверстники над ней постоянно смеялись. Особенно тяжко ей пришлось в годы, когда артистка училась в Садгорской школе-интернате № 4 в Черновцах, где она, по сути, вплоть до седьмого класса была лишена многих детских радостей.

Большие зубы: Ани Лорак рассекретила свою кличку

Ани Лорак в детстве (фото: соцсети)

Сейчас с зубами Ани Лорак все в порядке.

Большие зубы: Ани Лорак рассекретила свою кличку

Ани Лорак сейчас (фото: соцсети)

Напомним, Ани Лорак недавно спутали с Майклом Джексоном и снова заподозрили в беременности.

К слову, Ани Лорак опубликовала в Instagram отрывок из новой песни с загадочными словами, которые, по мнению поклонников певицы, адресованы ее бывшему мужу Мурату Налчаджиоглу.

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