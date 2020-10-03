Совсем маразм: госТВ Беларуси попало в скандал с названием Украины

В Беларуси Украину назвали бывшей УССР (коллаж: РБК-Украина)

В сети стали публиковать снимки странных подписей на белорусском государственном канале

Один из национальных каналов Беларуси во время трансляции новостей назвал Украину "бывшей УССР". В сюжете говорилось об антирекордах заболеваемостью COVID-19, однако название нашей страны было протитровано как "бывшая УССР". На этот факт обратило внимание издание "The Village Беларусь".

"На госТВ продолжается клоунада. Так подписывают Украину на СТВ", – отмечает издание.

В Беларуси Украину назвали бывшей УССР (фото: t.me/the_village_me)

В комментариях к фото пользователи возмущены таким пассажем. Шутят, что можно Беларусь называть "бывшая БССР". Другие отмечают, что не такая уж Беларусь и "бывшая советская республика".

"Совсем в маразм впали", – констатирует один из читателей издания.

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Напомним, после президентских выборов в Беларуси отношения между странами резко ухудшились, официальный Киев не признает легитимность Александра Лукашенко.

РБК-Украина писало, что запланированный на октябрь визит президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь отменен.

Также Беларусь обвинила Украину в недружелюбии и обвинила во вмешательстве во внутренние дела.