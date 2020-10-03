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Зовсім маразм: держТБ Білорусі потрапило у скандал з назвою України

Білорусь, Субота 03 жовтня 2020 20:32
Зовсім маразм: держТБ Білорусі потрапило у скандал з назвою України
У Білорусі Україну назвали колишньою УРСР (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У мережі стали публікувати знімки дивних підписів на білоруському державному каналі

Один з національних каналів Білорусі під час трансляції новин назвав Україну "колишньою УРСР". У сюжеті йшлося про антирекорди захворюваністю COVID-19, проте назва нашої країни була протитрована як "колишня УРСР". На цей факт звернуло увагу видання "The Village Білорусь".

"На держТБ клоунада продовжується. Так підписують Україну на СТВ", – зазначає видання.

Зовсім маразм: держТБ Білорусі потрапило у скандал з назвою України

Зовсім маразм: держТБ Білорусі потрапило у скандал з назвою України

У Білорусі Україну назвали колишньої УРСР (фото: t.me/the_village_me)

В коментарях до фото користувачі обурені таким пасажем. Жартують, що можна Білорусь називати "колишня БРСР". Інші зазначають, що не така вже Білорусь і "колишня радянська республіка".

"Зовсім впали в маразм", – констатує один з читачів видання.

Зовсім маразм: держТБ Білорусі потрапило у скандал з назвою України

Скріншот

Нагадаємо, після президентських виборів у Білорусі відносини між країнами різко погіршилися, офіційний Київ не визнає легітимність Олександра Лукашенка.

РБК-Україна писало, що запланований на жовтень візит президента України Володимира Зеленського в Білорусь скасований.

Також Білорусь звинуватила Україну в недружелюбності і у втручанні у внутрішні справи.

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