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Эти советы помогут вам выбрать самые вкусные яблоки: какую ошибку при покупке совершают все

Фото: Как правильно выбирать сладкие яблоки (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Купить яблоки при всем богатом ассортименте сортов на рынке не составляет труда. Однако покупатели сталкиваются часто с одной и той же проблемы - яблоки не сладкие, с твердой горьковатой кожицей и почти без вкуса.

Какую самую большую ошибку совершают при покупке яблок и что поможет выбрать самые вкусные и сладкие - читайте в материале ниже.

При покупке яблок мы чаще всего обращаем внимание на их внешний вид. И это правильно, так как именно это помогает сделать лучший выбор. Но, к сожалению, покупатели не знают, на что именно нужно обращать внимание и какие факторы укажут на сладкий и зрелый плод.

Кожура

Гладкие и блестящие яблоки - не всегда сладкие и вкусные, не обольщайтесь их красотой. Самые сладкие яблоки те, у которых кожура не гладкая, а слегка шерстистая. В них содержится больше сладости, чем в гладких восковых яблоках.

Как выбрать самые вкусные и сладкие яблоки (pixabay.com)

Цвет

Кажется, что яблоки с ярким и однородным цветом самые вкусные. Но это не так. Самые вкусные плоды те, у которых есть линии на кожуре. Чем больше линий - тем больше природного сахара.

Форма

Если нижняя часть яблока круглая - то это "женский сорт", в нем до 15% сахара (один из самых высоких). Если у плода низ плоский - то это "мужское" яблоко. Такие плоды менее сладкие и вкусные.

Плодоножки

На плодоножку при покупке яблок нужно обращать внимание обязательно. Если хвостик зеленого цвета - это говорит о свежести плода и его недавно сорвали с дерева.

Если хвостик коричневый и быстро ломается - не берите такие яблоки никогда. Эти плоды долго хранили в холоде и вкус у них - так себе, нет сочности и сладости.

Яблоки с круглой нижней частью и зеленым хвостиком, а также с шерстистой кожурой, на которой много линий - будут самыми вкусными и сладкими.

Кстати, ранее мы писали о том, как правильно выбирать сладкий арбуз.

А еще рассказывали о том, какие есть способы сварить кукурузу за пару минут.

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