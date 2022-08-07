Варим самую вкусную и мягкую кукурузу за 10 минут: все полезные секреты

Сезон кукурузы в Украине наступает в августе. С первых недель месяца на рынках начинают продавать красивые желтые початки. Сладкую сахарную кукурузу любят не только в Украине, а и во всем мире.

Как же правильно варить кукурузу, что сделает ее мягче и чем отличается молодая от более зрелой - читайте в материале ниже.

Какую кукурузу выбирать?

Выбирайте початки, которые завернуты в листья - это естественная упаковка кукурузы от повреждений, болезни и порчи. Листья должны быть зелеными - это признак, что она свежая.

Зерна у кукурузы должны быть молочно-желтые по цвету, мягкие на ощупь. Старайтесь брать початки одинаковые по размеру - чтобы они варились равномерно.

Как варить кукурузу

Большинство сортов кукурузы варится быстро. Но это касается молодых початков, которые появляются на рынке в начале августа.

Для варки берите чугунную кастрюлю с толстыми стенками и тяжелой крышкой. На дно кастрюлю можно положить листья от початков. Перед варкой кочаны нужно перебрать, убрать листья и помыть.

Молодая кукуруза. Налейте в кастрюлю воду, погрузите початки так, чтобы вода их полностью покрывала и ставьте на огонь. После того как вода закипит, убавьте огонь и накройте крышкой. По желанию - воду можно подсолить. Через 20 минут кукуруза будет готова.

Зрелая кукуруза. Такая кукуруза отличается насыщено желтыми твердыми зернами. Варить ее придется дольше - до 40 минут.

Старая и кормовая кукуруза. Замочите початки в воде на пару часов - это размягчит зерна. Варите в несоленой воде. Как вода закипит, варить более зрелую и твердую кукурузу нужно не менее двух часов. Готовность проверяйте по зернышку.

Если вы собираетесь есть кукурузу сразу, то воду можно сливать. Заверните кастрюлю с кукурузой в теплое полотенце и дайте полчаса "дойти", а потом сразу ешьте.

Если вы хотите употребить кукурузу в течение нескольких дней, то оставьте кукурузу остывать вместе с отваром. А потом храните в холодильнике, но не более 3 суток.

Быстрая варка. Возьмите молодой початок, помойте, уберите листья, заверните в хлопчатобумажное полотенце. Потом поставьте в микроволновую печку. Поставьте на 5 минут и сразу дверцу не открывайте - дайте початкам остыть.

Сколько варить кукурузу

Молочную - можно не варить, а опустить в кипящую воду на 5 минут

Молодую - от 10 до 30 минут

Зрелую - около 40 минут

Старую - в среднем 2-3 часа, но не более 4 часов

При варке рекомендуется солить воду не раньше, чем за 5 минут до готовности. Время варки отсчитывайте от начала кипения воды.

А еще можно при варке кукурузы добавить немного сахара вместо соли - так она будет более сладкая.

Секретный прием - варка на молоке

Есть еще один хитрый прием, при котором кукуруза становится сладкой и мягкой. Так кукурузу можно варить детям. Для этого способа обычно берут зрелые или старые початки.

Вскипятите воду и добавьте туда молоко любой жирности (3 части молока на 1 часть воды) и 100 г сливочного масла.

Если у вас молодые початки, то хватит 6-8 минут. Зрелую или кормовую - до 30 минут.