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Ці поради допоможуть вам вибрати найсмачніші яблука: яку помилку при покупці роблять всі

Фото: Як правильно вибирати солодкі яблука (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Купити яблука при всьому багатстві асортименту сортів на ринку не складає труднощів. Однак покупці стикаються часто з однією і тією ж проблеми - яблука не солодкі, з твердою гіркуватою шкіркою і майже без смаку.

Яку найбільшу помилку роблять при покупці яблук і що допоможе вибрати найсмачніші та солодкі - читайте в матеріалі нижче.

При покупці яблук ми найчастіше звертаємо увагу на їх зовнішній вигляд. І це правильно, оскільки саме це допомагає зробити кращий вибір. Але, на жаль, покупці не знають, на що саме потрібно звертати увагу і які фактори вкажуть на солодкий і зрілий плід.

Шкірка

Гладкі та блискучі яблука - не завжди солодкі та смачні, не спокушайтеся їх красою. Найсолодші яблука ті, у яких шкірка не гладка, а злегка шерстиста. У них міститься більше цукру, ніж в гладких воскових яблуках.

Як вибрати найсмачніші та солодкі яблука (pixabay.com)

Колір

Здається, що яблука з яскравим і однорідним кольором найсмачніші. Але це не так. Найсмачніші плоди ті, у яких є лінії на шкірці. Чим більше ліній - тим більше природного цукру.

Форма

Якщо нижня частина яблука кругла - то це" жіночий сорт", в ньому до 15% цукру (один з найвищих). Якщо у плода низ плоский - то це "чоловіче" яблуко. Такі плоди менш солодкі та смачні.

Плодоніжка

На плодоніжки при покупці яблук потрібно звертати увагу обов'язково. Якщо хвостик зеленого кольору - це говорить про свіжість плода і його недавно зірвали з дерева.

Якщо хвостик коричневий і швидко ламається - не беріть такі яблука ніколи. Ці плоди довго зберігали в холоді й смак у них - так собі, немає соковитості та цукру.

Яблука з круглою нижньою частиною і зеленим хвостиком, а також з шерстистою шкіркою, на якій багато ліній - будуть найсмачнішими та солодкими.

До речі, раніше ми писали про те, як правильно вибирати солодкий кавун.

А ще розповідали про те, які є способи зварити кукурудзу за пару хвилин.

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