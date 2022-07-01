Эти советы помогут выбрать розы, которые долго простоят в вазе

Роза - самый любимый цветок почти всех женщин. В частности, покупая цветы, всегда хочется, чтобы розы не осыпались на следующий день и радовали как можно дольше. Поэтому важно еще в магазине выбрать правильные розы.
Как выбрать розы, которые простоят долго в вазе - читайте ниже.
Обычно, владельцы цветочных лавок, чтобы не работать себе в убыток, прибегают ко всевозможным хитростям, чтобы создать иллюзию свежих букетов.
Важно при покупке роз обратить внимание на основу бутона в месте крепления стебля. У тех цветов, которые были срезаны недавно, этот участок будет твердым и упругим.
Также лучше приобрести бутоны, которые распустились наполовину, но они должны быть плотными и свежими.
Отметим, что слишком твердые и закрытые бутоны покупать также не стоит, ведь они могут завянуть, так и не распустившись.
Кроме того, нужно осмотреть лепестки цветка и не покупать тех, на которых есть рыжие точки или пятна. Это указывает на повреждение или признаки подсыхания по краям.
Чтобы прикрыть это, флористы стараются нанести на розы блестки и декор. К тому же от чрезмерно украшенных букетов тоже лучше отказаться.
Цветы должны быть свежими с оттенком зелени вверху лепестков, а бутон не должен быть слишком тонким.
Когда человек получает в подарок замечательный букет, то хочет сохранить розы как можно дольше свежими, для этого нужно:
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