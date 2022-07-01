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Эти советы помогут выбрать розы, которые долго простоят в вазе

Как выбрать свежие розы в магазине (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Роза - самый любимый цветок почти всех женщин. В частности, покупая цветы, всегда хочется, чтобы розы не осыпались на следующий день и радовали как можно дольше. Поэтому важно еще в магазине выбрать правильные розы.

Как выбрать розы, которые простоят долго в вазе - читайте ниже.

На что обратить внимание в магазине

Обычно, владельцы цветочных лавок, чтобы не работать себе в убыток, прибегают ко всевозможным хитростям, чтобы создать иллюзию свежих букетов.

Важно при покупке роз обратить внимание на основу бутона в месте крепления стебля. У тех цветов, которые были срезаны недавно, этот участок будет твердым и упругим.

Также лучше приобрести бутоны, которые распустились наполовину, но они должны быть плотными и свежими.

Отметим, что слишком твердые и закрытые бутоны покупать также не стоит, ведь они могут завянуть, так и не распустившись.

Кроме того, нужно осмотреть лепестки цветка и не покупать тех, на которых есть рыжие точки или пятна. Это указывает на повреждение или признаки подсыхания по краям.

Чтобы прикрыть это, флористы стараются нанести на розы блестки и декор. К тому же от чрезмерно украшенных букетов тоже лучше отказаться.

Цветы должны быть свежими с оттенком зелени вверху лепестков, а бутон не должен быть слишком тонким.

Как сохранить розы свежими

Когда человек получает в подарок замечательный букет, то хочет сохранить розы как можно дольше свежими, для этого нужно:

  • Растения не должны долго находиться без воды: не более двух часов;
  • Ваза должна быть просторной для букета. Когда воды много, то процесс гниения будет проходить медленнее;
  • Две трети длины стеблей должны быть опущены под воду, поэтому необходимо подобрать вазу по высоте;
  • Обязательно нужно снять упаковку, какой бы красивой она ни была;
  • Нужно оборвать листочки внизу стебля, чтобы они не погружались в жидкость;
  • В цветочном магазине можно подобрать специальные средства для подкормки и сохранения свежести цветов;
  • Воду менять нужно ежедневно, каждый раз заново срезая и промывая стебли.

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