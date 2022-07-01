Ці поради допоможуть вибрати троянди, які довго простоять у вазі

На що звернути увагу в магазині

Зазвичай, власники квіткових крамниць, щоб не працювати собі у збиток, вдаються до всіляких хитрощів, щоб створити ілюзію свіжих букетів.

Важливо при покупці троянд звернути увагу на основу бутона в місці кріплення стебла. У тих квітів, які були зрізані нещодавно, ця ділянка буде твердою та пружною.

Також краще придбати бутони, які розпустилися наполовину, але вони повинні бути щільними і свіжими.

Зазначимо, що надто тверді та закриті бутони купувати також не варто, адже вони можуть зів’янути так і не розпустившись.

Окрім того, потрібно оглянути пелюстки квітки та не купувати тих, на яких є руді крапки чи плями. Це вказує на пошкодження чи ознаки підсихання по краях.

Щоб прикрити це, флористи намагаються нанести на троянди блискітки та декор. До того ж від надмірно прикрашених букетів теж краще відмовитись.

Квіти повинні бути свіжими з відтінком зелені вверху пелюстків, а бутон не повинен бути надто тонким.

Як зберегти троянди свіжими

Коли людина отримує в подарунок чудовий букет, то хоче зберегти троянди якомога довше свіжими, для цього потрібно: