Эти советы помогут охладить комнату без кондиционера или вентилятора

Ведущие программы "Все буде добре" провели опыт борьбы с летней жарой. Среди них - самые популярные методы из интернета, которые они опробовали на действии.

Вода и эфирное масло мяты

Наберите небольшую миску воды и добавьте туда несколько капель эфирного масла мяты. Вы почувствуете, что воздух вокруг становится свежее.

Такое эфирное масло можно найти в любой аптеке.

Использование риса нестандартным способом

Рис лучше всего из всех круп держит холод. Нечего и говорить, рис держит холод лучше льда.

Поэтому кладем рис в мешочек из ткани (например, в носок) и отправляем в морозилку. Уже через час у вас будет отличный охладитель, который можно положить к ногам и чувствовать прохладу долгое время.

Кстати, после таких манипуляций рис так же остается съедобным.

Подушка с наполнителем из гречневой шелухи

Подушка с таким наполнителем хорошо пропускает воздух, поэтому с ней вам будет комфортнее спать летними ночами.

Если после сна ваша обычная подушка мокрая, следует обратить внимание на вариант с шелухой или другим похожим наполнителем.

Бутылки с замороженной водой под окном

Поставив лед ближе к потокам воздуха в вашем доме, вы гарантированно уменьшите температуру воздуха в доме на определенное время.

Например, глыбы льда или его измельченные части спасают от аномальной жары жителей Дели. Об этом в своих путешествиях рассказывал украинский исследователь и ведущей Дмитрий Комаров.

Другие действенные способы охлаждения дома без кондиционера или вентилятора:

держите жалюзи и шторы закрытыми в течение дня,

заклейте окна на лето солнцезащитной пленкой,

откройте окна на ночь и повесьте на них влажную ткань,

выключайте свет, когда он не используется,

сведите к минимуму использование кухонных приборов (электродуховка, гриль, мультиварка, посудомойка и тому подобное),

выключайте и отключайте от сети электронные устройства, когда они не используются,

охладите ваши простыни в морозильнике.

В конце концов жара в наше время не самое худшее, с чем мы боремся. Поэтому берегите себя и своих родных от теплового удара и других неприятностей. Все будет Украина!