Ці поради допоможуть охолодити кімнату без кондиціонеру чи вентилятора

Ведучі програми "Все буде добре" провели дослід боротьби з літньою спекою. Серед них - найпопулярніші методи з інтернету, які вони випробували на дії.

Вода та ефірна олія м'яти

Наберіть невелику миску води та додайте туди декілька крапель ефірної олії м'яти. Ви відчуєте, що повітря навколо стає свіжішим.

Таку ефірну олію можна знайти у будь-якій аптеці.

Використання рису в нестандартний спосіб

Рис найкраще з усіх круп тримає холод. Годі й казати, рис тримає холод краще за лід.

Тож кладемо рис у мішечок з тканини (наприклад, у шкарпетку) та відправляємо до морозилки. Вже через годину у вас буде чудовий охолоджувач, який можна покласти до ніг та відчувати прохолоду довгий час.

До речі, після таких маніпуляцій рис так само залишається їстівним.

Подушка з наповнювачем з гречаного лушпиння

Подушка с таким наповнювачем добре пропускає повітря, тому з нею вам буде комфортніше спати літніми ночами.

Якщо після сну ваша звичайна подушка мокра, слід звернути увагу на варіант з лушпинням або іншим схожим наповнювачем.

Пляшки з замороженою водою під вікном

Поставивши лід ближче до потоків повітря у вашому помешканні, ви гарантовано зменшите температуру повітря в домі на певний час.

Наприклад, брили льоду або його подрібнені частини рятують від аномальної спеки жителів Делі. Про це у своїх подорожах розповідав український дослідник та ведучій Дмитро Комаров.

Інші дієві способи охолодження дому без кондиціонера чи вентилятора:

тримайте жалюзі та штори зачиненими протягом дня,

заклейте вікна на літо сонцезахисною плівкою,

відчиніть вікна на ніч й повісьте на них вологу тканину,

вимикайте світло, коли воно не використовується,

зведіть до мінімуму використання кухонних приладів (електродуховка, гриль, мультиварка, посудомийка тощо),

вимикайте та відключайте від мережі електронні пристрої, коли вони не використовуються,

охолодіть ваші простирадла в морозильнику.

Врешті-решт спека на часі не найгірше, з чим ми боремось. Тож бережіть себе та своїх рідних від теплового удару та інших негараздів. Все буде Україна!