Такие советы могут убить: Супрун предупредила о новых фейках про коронавирус

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун рассказала о популярных мифах про COVID-19 и опровергла фейки

Коронавирус в Украине диагностировали уже у 8125 пациентов, а от осложнений болезни умер 201 человек. Пока весь мир ждет вакцину от COVID-19 и ученые ищут эффективные способы бороться с пандемией, в сети появляется масса непроверенной информации про инфекцию, с сомнительными и вредными советами.

Уляна Супрун собрала подборку самых распространенных мифов про коронавирус и развенчала новые фейки. Бывший руководитель Минздрава опубликовала опровержения в своем Facebook.

Топ мифов про COVID-19

Курильщики болеют коронавирусом реже, чем люди, которые не курят

Такой вывод сделали на основе одного исследования, которое включало 140 пациентов в Ухане в Китае. Среди этих 140 больных COVID-19 было только 1,4% курильщиков.

"И это (в основном медиа) расценили как сигнал, что можно распространять статьи с заголовками, что курильщики не болеют! Напротив курение повышает риски заразиться вирусом SARS-CoV-2, а также может осложнить течение болезни", - написала Супрун и объяснила, как именно.

Во время курения люди чаще касаются своего лица, у курильщиков более высокие риски заболеть острыми респираторными инфекциями (курение увеличивает вероятность того, что их ход будет тяжелым), и еще курение повышает риск иметь хронические болезни легких и вызывает недостаток кислорода в организме - гипоксию.

Пластинки"блокировщики" коронавируса

Бейджи, пластинки или любые другие приспособления для "блокировки" вируса якобы работают таким образом, что после активации выделяют диоксид хлора - это вроде бы создает защитный купол диаметром в один метр вокруг носителя.

Такие "блокировщики" вируса не только недейственные, но и опасны, ведь при контакте с влажностью (или даже потом человека) может возникать химическая реакция. Образующаяся кислота оставляет химический ожог на теле.

Перекись водорода помогает лечить COVID-19

Перекись водорода можно использовать как средство для механического промывания открытой раны или обеззараживания пораженного участка кожи. Также нет никаких доказательств его эффективности для заживления ран и уничтожение бактерий и вирусов, в частности, отметила Супрун.

Если же пить перекись водорода, как советуют фейковые исследования, можно заработать ряд побочных эффектов, включая затрудненным дыханием или обмороком. Это может привести и к смерти!

Вышки 5G распространяют вирус

"Очередной российский фейк, из-за распространения которого в Британии начали поджигать и уничтожать башни 5G мобильных операторов. Вроде бы радиоволны каким-то образом подавляют иммунную систему, а также обладают способностью распространять вирус тоже!" - написала Супрун.

ВОЗ подтвердило, что вирусы не могут распространяться радиочастотными волнами.

"Основной путь распространения вируса - через тесный контакт с больным COVID-19 человеком. Небольшие капли жидкостей из носа или рта распространяются во время того, как больной человек кашляет, чихает, разговаривает или выдыхает воздух. Также вирус можно подхватить с поверхности, которых касалась больной человек, а затем занести его в свой организм, коснувшись носа, рта или глаз", - напомнила медик.

Если задержать дыхание на 10 секунд, можно самостоятельно диагностировать COVID-19

Речь идет о сообщении якобы тайваньских или китайских ученых. Они утверждают, что если вы задержите дыхание на 10 секунд и есть ощущение дискомфорта или даже кашель, то в ваших легких есть фиброз (конечная стадия воспалительных или деструктивных процессов). Мол, это и является первым симптомом COVID-19.

"Запомните: нет никаких научных доказательств эффективности этого дыхательного упражнения как теста на вирус. Для подтверждения наличия вируса SARS-CoV-2 в организме необходимо проводить ПЦР-тестирования", - рассказала Супрун.

Алкоголь защищает от коронавируса

Несмотря на распространенное представление о том, что алкоголь крепче 60 градусов по аналогии с антисептиком должен дезинфицировать и убивать вирус "изнутри", это так не работает.

Потребление любого алкоголя представляет опасность для здоровья. Но употребление этилового спирта высокого содержания (этанол), особенно с добавлением метанола может привести к серьезным последствиям для здоровья, включая смерть.

Можно распылять алкоголь или хлорсодержащие растворы на тело, чтобы выбить вирус

"Нет, это не поможет уничтожить вирус, особенно, если он уже попал в организм. Распыление таких веществ может быть вредным для одежды или слизистых оболочек (то есть глаз, рта). Хлор или спирт могут быть полезными только для дезинфекции поверхностей, но их нужно использовать по соответствующим рекомендациям и инструкциям", - объяснила экс-чиновник.

Мужчины теряют способность к размножению после того, как переболели COVID-19

Существуют вирусы, которые влияют на мужскую фертильность, однако до сих пор рано говорить, действует ли аналогично вирус SARS-CoV-2. Отмечено, что в обследованных мужчин, переболевших коронавирусом, был снижен уровень гормонов, необходимых для нормального функционирования репродуктивной системы. Но до сих пор не подтверждено и не опровергнуто влияние вируса SARS-CoV-2.

Ультрафиолет и сушки для рук убивают вирус

"Вирус можно уничтожить мытьем рук с мылом не менее 30 секунд или обработкой кожи рук антисептиком с содержанием спирта не менее 60%. Не стоит использовать ультрафиолетовые лампы для того, чтобы продезинфицировать руки. Это может вызвать раздражение кожи", - написала Супрун.

Она добавила, что сушка для рук также не уничтожает вирус. Напротив - внутри устройства может образовываться благоприятное для распространения вирусов среду, а воздух из сушки - переносить его на ваши только вымытые руки.

"Помните, любая дезинформация во время пандемии опасна! Поэтому распространяйте правду, руководствуйтесь критическим мышлением и берегите себя", - призвала Супрун.

Ранее мы писали о том, что мошенники в сети предлагают собственные варианты лечения коронавируса, которые не только не помогают, но и могут нанести серьезный ущерб здоровью человека.

Также недавно известный украинский педиатр доктор Комаровский раскритиковал популярный препарат, которых предлагают лечить COVID-19, и сообщил о его сильной токсичности.