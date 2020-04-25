Коронавирус в Украине и мире: эксперты развенчали самые популярные мифы о COVID-19

Мифы о лечении коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты опровергли популярные мифы о лечении коронавируса

Коронавирус в Украине и мире поразил уже более двух с половиной миллиона человек. В социальных сетях стало появляться много фейковой информации о новом заболевании и его лечении. Эксперты и ученые считают такие сообщения очень опасными и развенчали самые популярные из них.

Пока ученые всего мира занимаются поиском лекарств и вакцины от COVID-19, мошенники в сети предлагают собственные варианты лечения, которые не только не помогают, но и могут нанести серьезный ущерб здоровью человека, пишет ТСН.

Обертывания горячими полотенцами. Якобы обертывания влажными горячими полотенцами повышают температуру тела и убивают вирусы. Специалисты объяснили, что такой способ ничем не поможет больному, а только может усугубить состояние и оттянуть своевременное обращение к медикам.

"Если вы, например, любите обтираться влажными полотенцами, то делайте это на здоровье. Но не привязывайте это к коронавирусу. Не отвлекайтесь от главного. А главное - это мыть руки, социальная дистанция. И главное - если у вас есть симптомы, чтобы вы были изолированы от остальных", - объяснила эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавина.

Вибрации металлических чаш и церковных колоколов. Как утверждают псевдоцелители, вирус поражает плохих людей, так как вибрирует с ними на одной частоте. Стать хорошим человеком можно с помощью колокола. Самое опасное в таких сообщениях то, что авторы призывают не соблюдать карантин. Священники советуют скачать себе в интернете церковные колокола и слушать, но не для защиты от коронавируса, а для души. А при первых симптомах COVID-19 – обращаться к врачам.

Полоскание ротовой полости и горла уксусом и солью. Этот миф основан на том, что вирус попадает в горло и его можно смыть горячей водой или какими-то лечебными растворами.

"Мы не как в стиральной машине можем все смыть из полости рта. Вообще наоборот, если мы будем полоскать раствором, мы можем навредить своему здоровью и вызвать аллергическую реакцию", - объяснил врач-лор Денис Берест.

Лимон с содой. Сода фигурирует во многих рецептах против страшных болезней и из-за нее многие даже отказываются от традиционных методов лечения онкологии. Хотя на самом деле сода снижает естественное противодействие человеческого организма вирусам.

"Относительно соды, очень спорный вопрос. Кислотность желудка должна быть определенных значений. И она должна быть кислая. Потому что желудочный сок выполняет еще дезинфекционную функцию. И если здоровому человеку будем давать соду, то мы можем даже навредить", - пояснила диетолог Карина Дейнеко.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский развеял популярный миф о витамине С.