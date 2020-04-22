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Комаровский разнес популярное лекарство от коронавируса: оно очень токсично

STYLERКоронавирус    22.04.2020 - 07:31
Комаровский разнес популярное лекарство от коронавируса: оно очень токсично
Комаровский раскритиковал рибавирин (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский раскритиковал противовирусный препарат рибавирин

Коронавирус в мире инфицировал уже 2,5 миллиона человек и продолжает распространяться по планете. Против инфекции COVID-9 еще не разработали вакцины, но по протоколам используют ряд противовирусных препаратов. Один из них - это рибавирин. Известный украинский педиатр доктор Комаровский раскритиковал препарат и сообщил о его сильной токсичности. Информация появилась на сайте эксперта.

Медик отметил, что механизм действия рибавирина до конца еще не изучен. Тем не менее есть несколько принципиальных моментов, определяющих использование препарата:

  • рибавирин угнетает размножение многих вирусов, т.е. является противовирусным средством широкого спектра действия;
  • рибавирин обладает очень высокой токсичностью и множеством побочных эффектов;
  • вирусов, устойчивых к рибавирину, в настоящее время не существует;
  • в зависимости от вида вируса возможно ингаляционное, местное, пероральное и парентеральное (в/в) применение рибавирина.

Препарат рибавирин для парентерального введения используется лишь в больницах, а именно в отделениях интенсивной терапии и реанимации.

Как препарат может быть токсичен: при ингаляционном применении используются специальные небулайзеры, чтобы препарат не попадал в воздух больничной палаты и не повреждал организмы врачей и медсестер.

Во многом это связано с эмбриотоксическим, тератогенным и канцерогенным действием рибавирина, поэтому он абсолютно и категорически противопоказан при беременности и может быть крайне опасен при беременности у медработников.

Кстати, пока нет доказательств эффективности при COVID-19 каких-либо лекарств. Рекомендуется применять несколько препаратов, которые использовались при прошлых вспышках коронавирусов: рибавирин, лопинавир и ритонавир, препараты на основе интерферона.

Как мы ранее писали, доктор Комаровский сообщил, где больше всего вероятность заразиться коронавирусом.

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