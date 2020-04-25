Такі поради можуть вбити: Супрун попередила про нові фейки про коронавірус

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун розповіла про популярні міфи про COVID-19 та спростувала фейки

Коронавірус в Україні діагностували вже у 8125 пацієнтів, а від ускладнень хвороби померла 201 людина. Поки весь світ чекає на вакцину від COVID-19 і вчені шукають ефективні способи боротися з пандемією, в мережі з'являється маса неперевіреної інформації про інфекцію, з сумнівними та шкідливими порадами.

Уляна Супрун зібрала добірку найпоширеніших міфів про коронавірус і розвінчала нові фейки. Колишня керівниця МОЗ опублікувала спростування у своєму Facebook.

Топ міфів про COVID-19

Курці хворіють на коронавірус рідше, ніж люди, які не курять

Такий висновок зробили на основі одного дослідження, яке включало 140 пацієнтів в Ухані в Китаї. Серед цих 140 хворих COVID-19 було тільки 1,4% курців.

"І це (здебільшого медіа) розцінили як сигнал, що можна поширювати статті із заголовками, що курці не хворіють! Навпаки куріння підвищує ризик заразитися вірусом SARS-CoV-2, а також може ускладнити перебіг хвороби", - написала Супрун і пояснила, як саме.

Під час куріння люди частіше торкаються свого обличчя, у курців більш високі ризики захворіти на гострі респіраторні інфекції (паління збільшує ймовірність того, що їх перебіг буде важким), і ще куріння підвищує ризик мати хронічні хвороби легенів і викликає недолік кисню в організмі - гіпоксію.

Пластинки-"блокувальники" COVID-19

Бейджі, пластинки або будь-які інші пристосування для "блокування" вірусу нібито працюють таким чином, що після активації виділяють діоксид хлору - це начебто створює захисний купол діаметром в один метр навколо носія.

Такі "блокувальники" вірусу не тільки недієві, але й небезпечні, адже при контакті з вологістю (або навіть потім може виникати хімічна реакція. Кислота, що утворюється, залишає хімічний опік на тілі.

Перекис водню допомагає лікувати COVID-19

Перекис водню можна використовувати як засіб для механічного промивання відкритої рани або знезараження ураженої ділянки шкіри. Також немає жодних доказів його ефективності для загоєння ран і знищення бактерій і вірусів, зокрема, зазначила Супрун.

Якщо ж пити перекис водню, як радять фейкові дослідження, можна заробити ряд побічних ефектів, включаючи утрудненим диханням або непритомністю. Це може призвести і до смерті!

Вежі 5G поширюють вірус

"Черговий російський фейк, через поширення якого у Британії почали підпалювати та знищувати вежі 5G мобільних операторів. Начебто радіохвилі якимось чином пригнічують імунну систему, а також мають здатність поширювати вірус також!" - написала Супрун.

ВООЗ підтвердило, що віруси не можуть поширюватися радіочастотними хвилями.

"Основний шлях поширення вірусу - через тісний контакт з хворою на COVID-19 людиною. Невеликі краплі рідин з носа чи рота поширюються під час того, як хвора людина кашляє, чхає, розмовляє або видихає повітря. Також вірус можна підхопити з поверхонь, яких торкалася хвора людина, а потім занести його у свій організм, торкнувшись носа, рота чи очей", - нагадала медик.

Якщо затримати дихання на 10 секунд, можна самостійно діагностувати COVID-19

Йдеться про повідомлення начебто тайванських чи китайських вчених. Вони стверджують, що якщо ви затримаєте дихання на 10 секунд і є відчуття дискомфорту або навіть кашель, то у ваших легенях є фіброз (кінцева стадія запальних або деструктивних процесів). Мовляв, це і є першим симптомом COVID-19.

"Запам'ятайте: немає жодних наукових доказів ефективності цієї дихальної вправи як тесту на вірус. Для підтвердження наявності вірусу SARS-CoV-2 в організмі необхідно проводити ПЛР-тестування", - розповіла Супрун.

Алкоголь захищає від коронавірусу

Попри поширене уявлення про те, що алкоголь міцніше 60 градусів за аналогією з антисептиком має дезінфікувати та вбивати вірус "зсередини", це так не працює.

Споживання будь-якого алкоголю становить небезпеку для здоров'я. Але вживання етилового спирту високого вмісту (етанол), особливо з додаванням метанолу, може призвести до серйозних наслідків для здоров'я, включаючи смерть..

Можна розпорошувати алкоголь або хлоровмісні розчини на тіло, щоб вибити вірус

"Ні, це не допоможе знищити вірус, особливо, якщо він вже потрапив в організм. Розпилення таких речовин може бути шкідливим для одягу чи слизових оболонок (тобто очей, рота). Хлор чи спирт можуть бути корисними лише для дезінфекції поверхонь, але їх потрібно використовувати за відповідними рекомендаціями та інструкціями", - пояснила екс-чиновниця.

Чоловіки втрачають здатність до розмноження після того, як перехворіли COVID-19

Існують віруси, які впливають на чоловічу фертильність, проте досі рано говорити, чи діє аналогічно вірус SARS-CoV-2. Відзначено, що в обстежених чоловіків, які перехворіли на коронавірус, був знижений рівень гормонів, необхідних для нормального функціонування репродуктивної системи. Але досі не підтверджено і не спростовано вплив вірусу SARS-CoV-2.

Ультрафіолет і сушки для рук вбивають вірус

"Вірус можна знищити миттям рук з милом щонайменше 30 секунд або обробкою шкіри рук антисептиком зі вмістом спирту не менше ніж 60%. Не варто використовувати ультрафіолетові лампи для того, аби продезінфікувати руки. Це може спричинити подразнення шкіри", - написала Супрун.

Вона додала, що сушка для рук також не знищує вірус. Навпаки - всередині пристрою може утворюватися сприятливе для поширення вірусів середовище, а повітря з сушіння - переносити його на щойно вимиті руки.

"Пам'ятайте, будь-яка дезінформація під час пандемії небезпечна! Тому поширюйте правду, керуйтеся критичним мисленням і бережіть себе", - закликала Супрун.

Раніше ми писали про те, що шахраї в мережі пропонують власні варіанти лікування коронавірусу, які не тільки не допомагають, але і можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю людини.

Також нещодавно відомий український педіатр доктор Комаровський розкритикував популярний препарат, яким пропонують лікувати COVID-19, і повідомив про його сильну токсичність.