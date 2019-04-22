Советы битого горшка: сеть шокирована "посланием" Януковича Зеленскому

Экс-президент Украины Виктор Янукович посредством своего пресс-секретаря Юрия Карасира поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах в Украине. Об этом он написал на своей Facebook-странице. В штабе Зеленского уже успели ответить на поздравление, а пользователи сети бурно отреагировали на подобную новость.

В своем письме Янукович назвал решение, которое приняли украинцы 21 апреля, "мудрым" и обвинил Порошенко в "пятилетних страданиях украинского народа". Также экс-президент надеется, что Зеленский сможет "вернуть Украине мир и процветание".

Зеленского с победой поздравил Янукович (скрин: facebook.com/a.v.yanukovych)

У Зеленского ответили, что они обойдутся без таких поздравлений и поддержки.

"На протяжении всей кампании команда Зеленского получала так называемую "поддержку" от российских пропагандистов и бывших украинских чиновников. Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений", - сказал "Интерфакс-Украина" спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Пользователи сети гневно ответили на поздравление экс-президента, оставив множество комментариев под поздравительным постом.

"Передай Овощу, что украинский народ ждет его на "низкий поклон" очно и обещает 13 лет курорта за его заслуги";

"Трусость и слабость, проявленные в 2014 году В. Ф. Януковичем, станет исторической памяткой и ныне живущим поколениям украинцев, и будущим";

"Советы битого горшка бесценны";

"Придет время и Янукович вернется на родину";

"Витя, камера в тюрьме тебя ждет";

"Вся шваль повылазила. Уже и овощ в Украину мылится";

"Сомневаюсь, что это обращение Януковича. Хотите раскачать снова страну?"

"Му*ак, страну бросил и что-то еще пи*дит, трус и предатель, дешевка".

Ранее мы сообщали, что политический консультант Владимира Зеленского Дмитрий Разумков ответил на вопрос о снижении коммунальных тарифов для украинцев.

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Напомним, украинцы в соцсетях благодарят Петра Порошенко за пять лет управления страной, называя его лучшим президентом за всю историю Украины.